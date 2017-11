Clínica Corachan, a l'avantguarda de la sanitat privada a Espanya per tercer any consecutiu

Clínica Corachan, a l'avantguarda de la sanitat privada a Espanya per tercer any consecutiu

Clínica Corachan ha obtingut el Premi Top 20 a la millor trajectòria 2010-2015, en la categoria de Gestió Hospitalària Global dels hospitals privats, amb motiu de la XVIII edició dels Premis Hospital Top 20 que organitza cada any la consultora independent especialitzada en salut IASIST.

En l'edició d'aquest any els organitzadors es van proposar que el Top 20 premiés, per primera vegada, la trajectòria dels millors hospitals en el període comprès de 2010 a 2015, distingint als centres líders entre els guardonats en altres edicions.

Clínica Corachan, amb aquest reconeixement, consolida la seva posició d'excel·lència i es consolida com un dels centres privats de referència a Espanya. Ja en 2009, 2010, 2015 i 2016 va ser Premi Top 20.

A aquests guardons, que gaudeixen de gran prestigi en el sector, aspiren més de 146 centres sanitaris de tot Espanya. A través d'un rigorós procés d'avaluació, s'identifiquen els patrons de bones pràctiques i es valoren, entre altres paràmetres, la qualitat assistencial, la pràctica clínica i l'eficiència.

Després de 18 anys, els Premis Top 20 estan totalment consolidats en l'entorn sanitari espanyol i són molt valorats tant pels propis hospitals com per les administracions sanitàries i companyies asseguradores per avaluar la qualitat comparada dels centres.

Fundada el 1921, la Clínica Corachan lidera en l'actualitat el sector de la sanitat privada a Barcelona. En els seus 40.000 m2 de superfície treballen, de manera directa o indirecta, més de 1.200 professionals i col·laboradors.

Des dels seus inicis, la Clínica Corachan ha contribuït al desenvolupament i al progrés de la sanitat catalana, comptant amb metges de reconegut prestigi i distingint per la seva proximitat assistencial, per la qualitat dels seus serveis i per la seva aposta per la tecnologia i la innovació.

Des de l'any 2014 compta amb un nou edifici integrat a la resta del complex sanitari, que incorpora instal·lacions d'avantguarda, nous quiròfans dotats d'alta tecnologia, una nova i completa àrea obstètrica, un nou servei d'urgències, noves habitacions i una nova àrea de ressonància magnètica d'alta gamma, entre molts altres serveis.