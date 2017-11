Hàbits senzills que pots seguir per prevenir la grip

Rentar-se les mans amb freqüència amb sabó o solucions desinfectants, tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb un mocador, evitar el contacte directe amb un malalt i compartir els seus utensilis, tenir una alimentació variada i realitzar exercici físic diàriament, són algunes de les claus aportades per la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (Semfyc) per evitar patir o transmetre la grip.

Així mateix, l'organització ha aconsellat ventilar les estances i netejar amb més freqüència les superfícies d'objectes on hagin pogut quedar secrecions contaminades com, per exemple, poms de portes o baranes. I és que, entre el 5% i el 20% de la població està en risc de patir-la, si bé el percentatge augmenta fins al 50% en els casos de pandèmia.

Tot i que la grip és una malaltia comuna, la Semfyc ha donat suport a la indicació de la vacuna antigripal entre les persones més grans de 60 anys, persones de qualsevol edat que presentin una condició clínica amb alt risc de complicacions com són els pacients crònics i les dones gestants, i entre aquelles que poden transmetre la grip a individus amb alt risc com els sanitaris, cuidadors o treballadors en serveis públics essencials.

"Són aquests col·lectius sobre els quals hi ha un major risc de complicacions o els que poden contagiar-la a col·lectius més sensibles", ha explicat el coordinador del Grup d'Infeccioses de l'Semfyc, Josep Maria Cots, per avisar que se sap que coincidint amb la circulació del virus, hi ha un augment de mortalitat per totes les causes en persones grans, un augment de descompensacions de les malalties cròniques i un increment de les taxes de consulta i hospitalització.

Per això, l'organització ha subratllat la importància de fer pedagogia sobre això de la importància de vacunar-se cada any, ja que el virus tendeix a canviar contínuament, i així s'evita la immunitat adquirida per l'hoste.