"La congelació d´òvuls és una revolució social"

Són les raons socials les que més pesen a l'hora d'acudir a aquesta tècnica, sobretot per permetre el retard de l'edat de la maternitat. Un especialista en la matèria, Juan Antonio García Velasco, director de l'Institut Valencià d'Infertilitat a Madrid ens resol tots els dubtes sobre aquesta tècnica

-Què problemes es plantegen en les pacients oncològiques en relació a la fertilitat?

-El problema fonamental és que la gran majoria dels tractaments oncològics afecten les gònades, tant al testicle com a l'ovari i bona part d'ells avancen l'edat de la menopausa. El problema de l'home és molt senzill, abans del seu tractament congela una o dues mostres de semen i tema resolt. La dona és molt més complicat, però et pots anticipar al dany, congelant els gàmets. Què després de la quimioteràpia efectivament la infertilitat ha aparegut i no pots tenir fills? Utilitzes els teus gàmets congelats i tens fills després amb reproducció assistida.

-Gàmets, ¿es refereix als òvuls?

-Si, pots congelar teixit ovàric, tires de teixit, o bé els ovòcits, òvuls. La congelació de teixit funciona bé però és experimental encara, hi ha poca experiència, hi ha uns cent nascuts a tot el món i molt poca gent que ho pot fer. Congelar ovòcits es pot fer pràcticament en tots els laboratoris, hi ha milers de nens nascuts per vitrificació per diferents temes, també per càncer i es tracta d'un procediment senzill, còmode per al pacient, no requereix cirurgia general i que dóna uns resultats molt bons a l'hora de reimplantar-lo.

-És millor congelar òvuls o l'embrió ja fecundat?

-Hi ha un compromís moral. Congelar l'embrió a una parella o d'una dona que no té parella és crear-li un problema que no té. Perquè una dona que té un càncer si no té parella caldria fecundar els òvuls amb un donant i el dia que la tingui potser la parella no vulgui embrions d'un donant. D'altra banda aquesta dona s'ha de guarir de la malaltia i si té la mala sort de morir pel càncer tenim uns embrions amb els quals no sabem bé què fer. La congelació d'embrions ha desaparegut de la preservació de fertilitat i s'ha passat a congelar ovòcits.

-Què expectatives té una dona o una parella d'aconseguir un fill amb aquestes tècniques?

-Quan arriba una parella a la consulta de reproducció de tot el que t'expliquen, els miomes, el semen, etcètera, la dada més important de la història clínica és l'edat d'ella. El mateix passa en la preservació de fertilitat, el més crític és a quina edat congela els ovòcits. Si la pacient és jove tindrà un pronòstic molt bo, si té més de 35 anys és ombrívol i si supera els 40 anys molt més difícil. Passem d'un 40% de possibilitats d'embaràs a un 90% en funció que l'edat sigui més de 35 anys o menys. El pacient es pot enganyar i pot pensar "congelo 5 òvuls i tinc cinc nens congelats", i no, si tinc cinc ovòcits de 38 anys tindrà un nen, amb sort, perquè potser ho intentem i no funciona. En fecunditat alimentar l'esperança d'un pacient és relativament senzill però no és correcte, cal ser realista: la medicina arriba fins aquí, això és el que podem fer per tu. T'ajudem però no et garanteixo un nen a casa. Tant de bo.

-No obstant, per més obstacles que hi hagi la família que vol tenir un nen ho intentarà tot.

-Si. És una cosa que em fascina. Són les dones les que tenen clar quan i amb qui volen tenir un fill. Si és amb la seva parella, bé, i si la seva parella no vol, elles el tindran, és així de clar. A vegades veus que això crea tensió en la parella. Quan una dona que arriba a consulta no pot tenir un fill perquè el semen de la seva parella està regular elles van a donant sense cap problema i si són els seus ovòcits s'ho han de pensar una mica més, però passaran a la donació d'ovòcits sense cap contemplació. Cosa que en l'home no passa: si té un fill, bé, i si no tampoc pateix molt. Les dones són en aquest sentit molt més madures que els homes, entenen el que és un fill molt millor que l'home. L'home de vegades s'obstina que siguin els gens de l'avi els que es transmeten, les dones volen tenir un nen a casa, el criaran perquè és un fill seu.

-Sembla el seu un treball molt bonic.

-Preciós. El meu pare era oncòleg i treballava amb el final de la vida, nosaltres amb el principi, però fins i tot de com plantejar el principi de la vida. De vegades amb alguna cosa que un no es planteja. Quan ve una parella i els dius "mira, jo crec que havíem d'anar a donació d'ovòcits", et miren com dient "això és ciència ficció, això no és per a mi", i al cap de mes o mes i mig tornen, "escolta explica'm això que ens vas dir". Ja ho han sedimentat i elles, la majoria de les vegades ho tenen claríssim.

- Parlem del càncer, però no és aquesta l'única causa d'infertilitat.

-No, i de fet dins de la unitat de preservació de la fertilitat la que més treball té de lluny és el que s'anomena la preservació social, és a dir, dones que tenen trenta i tants anys, que no es plantegen tenir un fill a curt termini, que saben que l'edat els repercuteix negativament i el que fan és congelar òvuls per al futur. És fascinant, és una revolució social, perquè si ho pensem l'envidriament d'òvuls li permet a la dona avui separar en envelliment de la maternitat, és comparable amb el que va fer la píndola en els anys 60.

-En quin sentit?

-La píndola va separar el sexe de la reproducció i va ser una revolució, això està començant a ser una cosa semblant. Tens una dona de 35 anys que no es planteja ser mare ara, congela els òvuls i segueix amb el seu desenvolupament professional o la recerca de parella. Encara que es parli de la incorporació de la dona al treball o del desenvolupament professional, no és veritat, el fet més fonamental per al retard de la maternitat és la manca d'una parella. T'ho diuen elles: "és que no tinc una parella amb qui" ser mare, perquè cada vegada és més complicat. Llavors congelen i són mares una mica més grans.

-És pitjor mèdicament parlant?

-No és ideal, no volem que siguin mares amb 48 anys, però és una evolució social que els metges no canviarem. El que si podem és ajudar-los a que als 48 anys no vagin a un banc de donant, sinó als seus propis ovòcits. Aquesta demanda és exponencial. La reproducció en general no és una prioritat per als líders polítics europeus. Mariano Rajoy no val, perquè sí que té fills, però Junkers a Europa, Teresa May al Regne Unit, Macron a França, vaig posar un munt de líders i cap té fills.

-I, com influeix això en l'assumpte de la reproducció assistida?

-En que no es plantegen que s'haurien de prendre mesures per afavorir la maternitat i la congelació d'òvuls, en una fase en què potser la Seguretat Social hauria de cobrir això perquè no passi el que passa a Zamora que mor moltes més gent de la qual neix. Potser sona una mica futurista, però hauríem de donar suport que aquestes dones no es quedin sense fills. La majoria de la gent se seguirà quedant-se embarassada sola, espero, però aquesta tècnica ajudarà a moltes dones que d'alguna manera o altra han posposat la seva maternitat perquè no es quedin sense nens, sinó que realment puguin tenir fills amb les seves gàmetes congelats.