El kebab pot desaparèixer tal i com el coneixem a Europa

Els eurodiputats de la comissió de Sanitat del Parlament Europeu van tractar de bloquejar l'ús de fosfats en la carn de kebab, davant la inquietud pels possibles riscos per a la salut lligats a aquests additius.

La resolució va ser aprovada per 32 vots a favor i 22 en contra.

Si el ple de l'Eurocambra, que examinarà aquest text al desembre, adopta la mateixa decisió, el Parlament podria vetar una proposta de la Comissió Europea per permetre els fosfats en la carn de kebab.

Els additius fosfats s'utilitzen cada vegada més en la carn per protegir el sabor i retenir l'aigua, però plantegen "greus preocupacions respecte a l'impacte sanitari", segons la comissió de Salut.

La proposta de la Comissió Europea planteja permetre l'ús de, entre d'altres, l'àcid fosfòric i els polifosfats (E 338-452) en la carn de kebab, tant de be, com de vedella o pollastre.

Les regles europees generalment no permeten l'ús dels additius de fosfats en les preparacions de carn, però segons un comunicat de l'Eurocambra cada vegada s'utilitzen més a causa d'una acumulació d'excepcions, per protegir el sabor i retenir l'aigua en la carn.

Una revisió científica de 2012 va parlar d'un vincle potencial entre els additius de fosfats en els aliments i un augment del risc de malalties cardiovasculars, tot i que un informe de l'Autoritat Europea de Salut Alimentària posterior va concloure que no és possible atribuir el risc al consum de fòsfor en general o als additius de fosfats.

L'Autoritat Europea de Salut Alimentària té previst tornar a avaluar la seguretat dels fosfats en els additius alimentaris d'aquí a 31 de desembre de 2018.

Els fosfats s'utilitzen avui en dia per augmentar el pes de la carn, per les seves propietats per conservar l'aigua, especialment en la carn en vertical, com és el cas dels doner kebabs.

Es tracta d'una carn que no es consumeix a casa i per tant no està etiquetada, i els consumidors no són informats.

La portaveu dels socialdemòcrates al Parlament Europeu, Christel Schaldemose, es va mostrar satisfeta pel vot en favor d'una objecció a l'ús de fosfats que, al seu parer, demostra que l'Eurocambra "es pren seriosament la salut pública".