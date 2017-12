Què s´ha de menjar quan estàs refredat?

Tot i que no de manera oficial, l'hivern sembla que ha arribat per quedar-se. Aquests dies d'intenses pluges i baixes temperatures vénen acompanyats d'un canvi d'alimentació. Les sopes i els pures fan més acte de presència que mai a les nostres llars per ajudar-nos a suportar el fred.

No obstant això, els experts recomanen no perdre de vista algunes fruites i verdures de temporada que poden ajudar-nos a evitar a un altre dels protagonistes d'aquesta època de l'any: el refredat.

La nutricionista Natalia Galán, del Servei de Promoció de la Salut de Sanitas, destaca entre aquests productes de temporada les mandarines, kiwis, caquis, pomes, taronges, plàtans o raïm, totes elles amb un "extraordinaria" aportació de vitamina C.

A més, aconsella els anomenats batuts "detox", amb barreges de fruites i verdures que, per la seva riquesa en vitamines, minerals, antioxidants i fibra, atorguen propietats nutricionals beneficioses per a l'organisme, especialment si es consumeixen crues.

"Els aliments de temporada són la millor opció si volem ajustar l'economia familiar, ja que els trobarem més barats que la resta perquè hi ha una major disponibilitat. A més, en conrear-se en les condicions adequades són més saborosos, amb millor textura i olor", ha explicat.

Aquesta experta recomana no variar en excés el tipus d'alimentació encara que sí la manera de cuinar, substituint per exemple les amanides per purés o sopes, o bé cuinant les verdures a la planxa.

No obstant això, reconeix Galán, tot i que amb la baixada de les temperatures el cos ens demana aliments més calents i "de cullera", cal tenir cura de la qualitat i el contingut nutricional dels ingredients en sopes, brous o patajes per evitar els que aportin més greixos .

"El nostre organisme és molt intel·ligent i sap adaptar-se a diverses condicions climatològiques, gràcies fonamentalment a la capa de greix que el recobreix i que actua com a aïllant. I la diferència calòrica que el nostre organisme gasta d'una estació a una altra és mínima, pel que no cal una aportació extra ", ha explicat.

Aquesta experta recomana començar el dia amb una bona aportació de vitamines que provinguin de cítrics, un lacti i cereals. Al migdia una bona opció seria llegum amb cereal i verdures, com llenties estofades amb verdures i arròs. A la nit, l'ideal és sopar més lleuger, com una sopa juliana i un peix a la planxa. I per menjar alguna cosa a mig matí o per berenar, es pot optar per algun lacti, fruita o carn freda magre.



Alerta en arribar les festes



No obstant això, aquesta experta recorda que un moment clau durant l'hivern és l'arribada de les festivitats nadalenques, quan és habitual augmentar l'aportació calòrica i nutricional en dinars i sopars familiars o d'amics.

En aquests dies, des del Servei de Promoció de la Salut de Sanitas, subratllen la necessitat de realitzar activitat física i "compensar els excessos" amb menjars més lleugers el mateix dia o l'endemà.

Així mateix, recorden que després dels abusos nutricionals habituals no és aconsellable recórrer a les anomenades 'dietes miracle', ja que "poden proporcionar una pèrdua de pes ràpida, poc saludable i amb un efecte rebot gairebé immediat".