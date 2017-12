Diccionari de pràctiques sexuals curioses i impronunciables

Les pràctiques sexuals són d'allò més diverses i curioses, això sí, en funció de cada parella. Els gustos sexuals de cada persona són únics i, en moltes ocasions, peculiars. Cada un troba el seu clímax amb una postura determinada o en un ambient específic.

Per conèixer l'àmplia varietat de termes que deixa el sexe, desgranem un diccionari de pràctiques sexuals curioses i, alhora, impronunciables.



Matutolagnia



Es tracta del gust per practicar sexe al matí, just al despertar-se. Aquest moment en què obrim els ulls i busquem a la nostra parella amb la intenció de començar el dia de la millor manera. Aquest sexe "matiner" és una pràctica d'allò més estesa i que, segurament, fins ara no sabies ni que tenia nom tècnic.



Tickling



Una pràctica sexual d'allò més divertida, a qui li agradi. Consisteix en aconseguir l'orgasme a través del que es consideren les "pessigolles eròtiques". El plaer arribarà mitjançant les pessigolles a les zones més erògenes de la teva parella.

Altocalcifilia



Aquesta pràctica sexual està relacionada amb l'ús de talons alts. Els seguidors d'aquesta pràctica busquen el plaer amb la utilització de talons alts. Aquest tipus de calçat es converteix en la seva joguina sexual per aconseguir el clímax total.



Parcialismo



El plaer sexual en aquest cas es concentra en una part concreta del cos. Si per a uns la boca, el coll o les orelles, poden ser les seves zones erògenes, al parcialismo l'interès se centra en zones del cos més peculiars. Aquestes poden ser les aixelles o el nas. Als seguidors d'aquesta pràctica els encanta besar o llepar aquests llocs de l'anatomia de les seves parelles.

Abdorgasmo



Els que tenen la sort de gaudir d'aquesta pràctica sexual poden sentir el plaer en situacions d'allò més inesperades. Es tracta d'aquells als quals els sobrevé l'orgasme muntats en una bicicleta, quan neden o, simplement, caminant de pressa.



Somnofilia



En aquest cas l'orgasme arriba practicant sexe amb una persona que està adormida. La possibilitat de controlar i gestionar aquest cos adormit és una font de plaer per als seguidors de la somnofilia. A mesura que aquesta persona es vagi despertant la morbositat anirà creixent.



Ursusagalamatofilia

Aquest impronunciable nom amaga rere seu el gust per practicar sexe disfressats d'animals. Les parelles a les quals els agrada aquesta pràctica es disfressen d'óssos o de conilletes per excitar al màxim i aconseguir el major plaer sexual possible.



Bangover



Aquest terme està relacionat amb les agulletes resultants de la pràctica sexual. Aquest dia després en què el cos recorda aquelles postures o moviments que van aconseguir portar-te fins al orgasme.