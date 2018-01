Anar en bici pot provocar disfunció erèctil?

En l'actualitat hi ha nombrosos estudis dedicats a la possible relació d'una patologia urològica amb disciplines esportives com anar en bicicleta o muntar a cavall. La meitat d'aquests demostren que hi ha certs esports que sí mantenen una vinculació, més o menys, amb determinades malalties del tracte urinari, tot i que l'altra meitat no veu indicis aparents.

"Per a la patologia prostàtica no és dolent anar en bicicleta. No obstant això, sí que ho és per a la síndrome congestiva pèlvica, acusat en homes entre els 30 i els 60 que es queixen de molèsties a la zona del perineu, ja que tenen dificultat per orinar , així com ejaculatoria. Només per aquesta síndrome sí que és dolent anar en bici. La persona ha de gaudir de la vida i fer esport. No hi ha una relació directa entre el seient de la bici i la patologia prostàtica", assegura en una entrevista amb Infosalus el doctor Javier Romero, uròleg de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid.

Així, incideix que la pràctica de la bicicleta de manera recurrent pot influenciar negativament en la funció sexual, especialment en la disfunció erèctil. "Les últimes xifres parlen d'una major predomini de ciclistes que pateixen de disfunció erèctil, s'assumeix que 4 de cada 100 ciclistes poden patir aquesta malaltia enfront del 1,1 de cada 100 corredors", postil·la. Segons recorda, les principals hipòtesis científiques sostenen que actualment caminar 30 minuts al dia amb bicicleta podria augmentar el risc de desenvolupar disfunció erèctil o problemes perineals (síndrome congestiva pèlvic).