Per què no neixen nens en dies de festa?

Un informe de l'Associació Catalana per un Part Respectat, Dona Llum, denuncia que cada vegada hi ha més parts programats de dilluns a divendres sense raons de salut, "fruit de la imposició d'interessos per part del cos mèdic". Segons aquest treball, el número d'induccions a Catalunya és "més del doble" del recomanat per l'OMS.

L'índex de cesàries, indica el mateix estudi, "segueix a l'alça i es troba molt lluny dels percentatges establerts" per aquest organisme internacional. En aquest sentit, Dona Llum estima que l'any 2015 a Catalunya un mínim de 5.913 dones embarassades van ser induïdes "sense un motiu mèdic que així ho justifiqués", mentre que 8.519 van ser sotmeses a una "cesària innecessària".

L'informe 'Néixer en Horari Laboral' constata "un abús" dels naixements planificats (programats sense factors de tipus clínic) als hospitals catalans, tant públics com privats i subratlla que el nombre de parts s'incrementa en els dies centrals de la setmana i disminueix "notablement" durant els caps de setmana i els festius, una tendència que s'ha constatat al llarg del període analitzat, del 1985 al 2015.

De la mateixa manera, Dona Llum denuncia que els parts també baixen de manera dràstica els dies de festa. La presidenta de l'ens, Marta Busquets, ha lamentat que els interessos de la salut "se supediten a raons d'agenda i a la conveniència logística dels hospitals".

D'altra banda, l'informe analitza dades de l'Idescat sobre el tipus de part (vaginal/cesària) des del 2008 al 2015 i constata que els percentatges de part per cesària varien segons el dia de la setmana, el tipus de centre (públic o privat) i el lloc de residència. La probabilitat que una cesària tingui lloc de dilluns a divendres ronda el 32%, mentre que els caps de setmana la probabilitat "disminueix significativament", fins al 22%. "Aquests fets no tenen explicació des d'un punt de vista centrat exclusivament en la salut, sinó que obeeixen a dinàmiques hospitalàries de tipus organitzatiu", ha afirmat Busquets.

Tenint en compte la tipologia del centre, l'informe indica que els centres privats tenen una taxa de cesàries "significativament superior" a la dels públics. El 2010 hi va haver un 22% de cesàries a la sanitat pública i un 30,5% a la privada, mentre que el 2015 la proporció va ser del 22,1% i el 31,7% respectivament. Dona Llum recorda que l'OMS recomana que el percentatge de cesàries no superi el 15% i afirma que l'any 2015 8.519 dones van ser sotmeses a una intervenció d'aquest tipus "sense motiu mèdic que ho justifiqués".

Catalunya va registrar 69.333 naixements l'any 2015, el 23,5% dels quals induïts segons Dona Llum. L'OMS recomana que el percentatge màxim sigui del 10%. Aquest percentatge, subratlla l'entitat, inclou les dones embarassades de risc baix i mitjà, però no les de risc alt, una categoria que engloba diagnòstics de patologia greu però també altres casuístiques com haver tingut una cesària prèvia o tenir una diabetis gestacional controlada.

Finalment, Dona Llum alerta que són les dones i els seus nadons els qui assumeixen els riscs i les conseqüències de programar parts, així com de "l'abús" de l'oxitocina sintètica i les cesàries programades, "sovint sense haver estat degudament informades ni haver donat el consentiment" a aquest tipus d'intervencions mèdiques.