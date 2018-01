Quan cal portar els nens al dentista per primera cop?

Quan cal portar els nens al dentista per primera cop?

La primera revisió dental dels nens s'ha de realitzar quan la dentadura de llet "estigui completa", és a dir, "al voltant dels tres anys i, després d'aquest primer control, si no es detecten problemes, les revisions haurien de pautar-se cada 6 o 12 mesos", ha recomanat la directora i odontopediatra de la Unitat d'Odontologia Infantil de Vithas Internacional, Sara Hawkins.

Així mateix, en aquesta primera visita es crea l'historial mèdic i revisen si hi ha càries del biberó i avaluen "possibles problemes o alteracions de creixement en la forma dels maxil·lars", apunta l'especialista.

A més, subratlla que "és important orientar els pares a l'hora d'instaurar els hàbits d'higiene per al nen, el control de la ingestió de sucres i l'administració de fluor".

No obstant això, tot i que la especialista indiqui que aquesta primera visita s'ha de realitzar als tres anys, els especialistes del Consell General de Dentistes recomanen que sigui a partir del primer any per detectar i prevenir patologies, càries primerenques i altres anomalies.



Confiança entre l'especialista i el nen

Com assenyala, la doctora un dels factors "més importants a tenir en compte" és la necessitat de crear una relació de confiança entre l'odontòleg i el nen, ja que "és el professional que sap com portar la conducta del nen perquè la relació sigui sempre positiva ".

En aquest sentit, l'experta assenyala que és important "preparar el nen", explicar-li què fa el dentista, fins i tot es pot jugar amb ell dient-li que tu ets el dentista i ell el pacient i viceversa.

Així com és recomanable agafar cita d'hora perquè estigui descansat, ja que sempre reaccionarà de millor manera, i els pares no haurien de passar a l'àrea de la butaca odontològica ja que, d'aquesta manera, l'especialista podrà establir una relació directa amb el nen.

En aquest sentit, l'especialista assenyala que els pares no han d'expressar davant del nen els seus propis temors, i aconsella que el nen acompanyi a l'adult a les seves revisions dentals perquè aprengui amb el seu exemple.

En cas que el nen presenti un bon comportament és bo recompensar-lo per reforçar-lo en visites successives. Però, en cas contrari, no se l'ha de castigar, ja que relacionarà el càstig amb la visita dental.