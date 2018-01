Producte ecològic o convencional, quin és més bo per la salut?

L'agricultura ecològica és aquella que combina les millors pràctiques ambientals juntament amb un elevat nivell de biodiversitat i de preservació dels recursos naturals. Està a favor d'emprar tècniques tradicionals i naturals, com a fertilitzants orgànics, adobs d'origen animal, rotació de cultius i guaret; i evita els transgènics, els productes químics i els pesticides.

S'hi poden englobar hortalisses, productes lactis, ous, llegums, o fins i tot de carns i peixos, com el salmó; a més des de fa temps es pot observar en productes més elaborats com la pasta o les croquetes, entre d'altres. El cas és que tots han de comptar amb el logo exclusiu de la UE per a aquest tipus de productes. A més, segons informa l'OCU, encara que les normes de seguretat alimentària s'apliquen per igual a tots els aliments, els ecològics superen un major nombre de controls.

Segons precisa l'organització de consumidors, és difícil saber si el seu consum és millor per a la nostra salut. Aquí cita un article de la 'American Journal of Clinical Nutrition' de 2010, que revisa la gran majoria de treballs anteriors sobre el tema, i del qual es desprèn que només en 12 de les gairebé 100.000 publicacions que havien vist la llum sobre productes ecològics es van ressenyar resultats rellevants.

"És un nombre limitat i a més hi havia una alta variabilitat entre ells", sosté. "No hi ha evidències suficients per assegurar que els productes ecològics siguin més sans. El nostre última anàlisi reafirma aquesta idea: no hi ha grans diferències entre les propietats nutritives d'un producte ecològic i les d'un convencional", sosté.

En aquest sentit, en una entrevista amb Infosalus, Roser Montané, dietista-nutricionista d'escoles Nemomarlin insisteix també en que no se sap amb certesa quins beneficis per a la salut té el consum d'aquests productes a llarg termini. "Es parla molt de la possible influència d'aquests en la incidència de càncer i en altres malalties, però encara és aviat per saber-ho", subratlla.



Productes cars



Segons recorda, a Espanya han arribat recentment, mentre que a França o Alemanya són bastant econòmics perquè porten 20 anys de camí. Segons la seva opinió, un dels inconvenients és el seu preu, en molts supermercats "bastant allunyats de les butxaques dels consumidors".

D'altra banda, sosté que els productes ecològics són "més lletjos" en general, no són visualment atractius, mentre que sí que ho són els convencionals. "Són més bonics i més grans els convencionals, tenen un major volum, com per exemple en el cas de la poma", precisa.

"Si es compara un producte ecològic amb un convencional, si els dos són recentment recol·lectats, l'ecològic pot tenir fins a un 50% més de minerals i d'oligoelements. És més saludable que el convencional que s'ha recol·lectat al mateix temps. en canvi, si porta recol·lectat una setmana o 15 dies, aquest ha perdut molts nutrients. Especialment es dóna en el cas dels aliments frescos".

Segons el parer de la dietista-nutricionista de Nemomarlin, el que més porta a consumir és que estan lliures de conservants químics, un aspecte establert així per normativa europea, pel que no s'empren ni pesticides ni additius químics per a la seva producció. "És molt important perquè en un camp d'arròs o de blat s'utilitzen molts pesticides que al final acaben en l'alimentació, i el fet que no tinguin conservants químics és beneficiós. Fins i tot hi ha estudis que diuen que es podrien prevenir al·lèrgies i malalties a través del seu consum, tot i que insisteixo que és aviat per afirmar-ho", afegeix.



Consum infantil



D'altra banda, subratlla que aquests aliments orgànics poden arribar a contenir més Omega 3. "La carn dels aliments s'ha vist que pot portar més omega 3 que les ramaderies convencionals, i pot afavorir el desenvolupament cognitiu dels nadons. A més, hi ha qui diu que els tomàquets ecològics tenen un sabor més intens que el de l'agricultura convencional ", explica Montané, que destaca que a les escoles cada vegada s'aporten més productes ecològics als nens.

Per tot això, a l'hora de proporcionar al menor un producte biològic o un de convencional, la dietista-nutricionista subratlla que en els ecològics el benefici és directe perquè consumeixen productes sense conservants químics, que estan en menor contacte amb pesticides i additius químics.

Això sí, adverteix que no cal consumir només l'ecològic, ni tampoc només el convencional, "perquè tanques l'alimentació en això". Així, advoca per fer un equilibri entre aquest tipus de productes a l'hora de consumir-los, especialment entre els menors.