Cada cop hi ha més joves que fumen cànnabis abans d'entrar a classe, segons un estudi

Molts joves espanyols reconeixen fumar cànnabis abans d'entrar a classe per poder "afrontar la seva vida" i per les "escasses" perspectives de futur que els brinda la societat, segons han avisat diferents experts amb motiu de la presentació de l'«Estudi Sociològic Qualitatiu sobre consum d'alcohol i cànnabis en joves i adolescents», realitzat per la societat científica Socidrogalcohol.

Actualment, l'edat d'inici de consum al cànnabis se situa entre els 16 i 17 anys, si bé, i a diferència de l'alcohol, els joves que fumen haixix o marihuana solen pertànyer a grups reduïts, de confiança i on saben que són acceptats.

De fet, amb l'estudi s'ha posat de manifest que els adolescents que reconeixen consumir haixix o marihuana ho fan durant el dia, a l'entrada de l'institut i al pati, acudint així a les classes en estat d'"intoxicació" produït per aquestes substàncies.

Un consum que, a més, està normalitzat i fa que aquells que trafiquen amb la substància no siguin vistos com 'traficants' sinó com 'col·legues'. I és que, solen creure que és natural i té un ús terapèutic, fet que podria explicar que ho vegin com una forma d'"anestesiar" i "regular les seves emocions".

"Els joves reclamen sentir-se recolzats, i és necessari que els oferim optimisme de cara al seu futur, ja que amb la crisi hi ha hagut un augment d'aquells que volen viure el present perquè els és dur pensar en el seu futur", explica la presidenta del Consell General del Treball Social, Ana Lima.

De la mateixa manera passa amb l'alcohol, substància que comencen a provar entre els 13 i 14 anys i que s'utilitza com un "ritual de pas" per deixar de ser un "nen". Els caps de setmana és quan majoritàriament es consumeixen begudes alcohòliques per part dels joves i els motius pels quals ho fan és per millorar les seves habilitats socials i facilitar accions que només es permeten sota els efectes de l'alcohol.

Però, tot i que s'han demostrat els perills que tenen les begudes alcohòliques en la maduració dels joves, aquests no tenen percepció del risc per ser legal i estar està normalitzat el seu consum en la societat, a les seves pròpies cases.

Les noies consumeixen drogues per agradar als nois



Si s'analitza per gènere el consum d'alcohol i cànnabis, els responsables de l'enquesta han avisat que en les parelles on el noi és el consumidor hi ha més probabilitats de que la noia consumeixi, ja que elles reconeixen fer-ho per agradar-los, mentre que ells ho fan per ser "més valents, més machotes".

"Així mateix, crida l'atenció que els joves arribin a veure més perillós el tabac que l'alcohol i el cànnabis, pel que és necessari que la societat mediti què està passant, si realment s'està abordant el problema i si s'està fent prou", recalca la delegada de Socidrogalcohol a la Comunitat Valenciana, Stella Vicens.

Els nens catalans comencen a fumar cànnabis als 14 anys



Encara que en totes les regions hi ha joves que abusen d'aquestes substàncies, el treball, realitzat en 12 comunitats autònomes, ha mostrat que a Galícia i Melilla els joves comencen més tard a beure alcohol (14,2 anys), mentre que a Aragó són els més precoços (13,4 anys). En cànnabis, els qui abans comencen a fumar-ne són els adolescents de les Balears, Catalunya, País Basc i Ceuta (14,6 anys), i a Andalusia, Castella i Lleó i Melilla els que més tard ho fan (15,1 anys).

Així mateix, les tres comunitats on l'alcohol adquireix major prevalença són la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó i Navarra, regions que, juntament amb el País Basc, presenten xifres de borratxeres que superen la mitjana nacional. Pel que fa al conegut com a 'binge drinking', Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana i Navarra és on més es practica aquest patró de consum i, on menys, a Ceuta, Melilla, Canàries i Balears.

La pràctica del 'botellón' està més estesa a Castella-la Manxa i Extremadura i on menys a Canàries, Galícia, Ceuta i Melilla. A més, la Comunitat Valenciana, juntament amb Catalunya i el País Basc lideren el consum de cànnabis entre els joves, si bé Ceuta, Melilla, Extremadura, la Rioja i Castella-la Manxa se situen entre les regions els adolescents fumen menys haixix o marihuana.

Amb tot això, el president de Socidrogalcohol, Francisco Pascual, subratlla la importància que les famílies s'impliquin més en educar sobre els riscos que comporta el consum de cànnabis i alcohol entre els joves, més enllà de si aprova o no, i de que la societat lluiti per ells per oferir-los un futur més esperançats.

Els experts també advoquen per fomentar el treball en xarxes dels diferents professionals, incorporar en l'educació assignatures que atenguin la persona de forma integral, formar els professors en aspectes emocionals i d'habilitats per a la vida i augmentar la conscienciació social sobre els perills del consum d'alcohol i cànnabis.

"Els problemes del consum en els menors són el problema del món adult, de manera que si no atenem a allò que verbalitzen els joves serem poc eficients en la prevenció", conclou el delegat per al Pla Nacional sobre Drogues, Francisco de Asis Babín.