El pla de xoc de la Generalitat contra les llistes d'espera només les redueix un 0.6%

Salut va dur amb Toni Comín al capdavant un pla de xoc per reduir les llistes d´espera.

Salut va dur amb Toni Comín al capdavant un pla de xoc per reduir les llistes d´espera. EP

Les llistes d'espera per a una intervenció quirúrgica s'han reduït un 0,6% a Catalunya durant el 2017 respecte a l'any anterior, tenint en compte que a desembre de l'any passat esperaven 163.809 pacients i l'any anterior ho feien 164.828 usuaris.

Es tracta de dades fetes públiques aquest dimarts per la Conselleria de Salut de la Generalitat que ha atribuït el descens de pacients en llista a l'augment del 6,5% de l'activitat respecte a l'any anterior, amb 22.220 operacions més fins a aconseguir les 361.942 intervencions.

El pla de xoc per millorar les llistes d'espera que va implementar l'exconseller Toni Comín ha il·luminat resultats positius als nou mesos d'aplicació, ja que el temps d'espera ha passat dels 170 dies a 144.

En l'últim any s'han reduït a més de la meitat els pacients que esperen una operació fora del termini establert, passant de 16.081 pacients el 2016 a 7.595 el 2017, la qual cosa es tradueix en 8.486 pacients menys.

Segons les dades de Salut, el 95,4% dels pacients en llista a desembre del 2017 està dins del termini establert, mentre que tots els pacients esperen com a màxim 90 dies per a una cirurgia cardíaca i més del 99% que espera operacions per un tumor està dins del termini.

El 82,5% de pacients que espera una pròtesi de genoll està també dins de termini, enfront del 66 del 2016, i s'ha aconseguit reduir en 1.494 els pacients que superen els 180 dies, la qual cosa suposa una disminució del 60,8%.

Consultes externes



Els pacients que esperen una consulta externa s'han reduït un 20,7% l'últim any, amb 421.814, fruit d'un augment de l'activitat que va ser un 5,9% superior a la de l'últim any, i que s'ha traduït en el fet que 2,2 milions de pacients han fet primeres visites.

Salut ha ressaltat el fet que l'augment de visites en consultes externes no hagi llastrat les llistes d'espera quirúrgiques, i aquestes hagin pogut reduir-se igualment.

Per especialitats, destaca la disminució de pacients en espera per traumatologia, amb 10.512 pacients menys, i oftalmologia, amb 14.922 pacients, reduint-se el temps d'espera per primera visita en 37 dies i 53 dies, respectivament.

Proves diagnòstiques



Les proves diagnòstiques es van incrementar en un 5% respecte a l'any anterior: es van dur a terme més de 700.000, la qual cosa suposa un augment del 35% respecte al 2010.

En aquest àmbit s'ha reduït un 22,5% el nombre de pacients que esperen una prova, la qual cosa es tradueix en 30.519 pacients menys, passant de 135.809 a 105.290 usuaris.

Les consultes externes també han augmentat un 14,3% la seva activitat l'últim any respecte al 2015 i un 5,9% respecte al 2016