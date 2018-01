El Trueta desmenteix els sindicats i assegura que el temps mig d'espera a urgències són 55 minuts

El Trueta desmenteix les dades fetes públiques pels sindicats que denunciaven que el temps mitjà d'espera de la "majoria" dels pacients a urgències entre l'1 i el 15 de gener ha superat les 6 hores. En un comunicat, l'hospital admet que durant la primera quinzena de l'any han atès 530 urgències més per ressalta que la mitjana de temps per ser atès són 55 minuts i 22 segons. L'estada mitjana al servei (que és des del moment de rebre atenció fins a l'alta) són 4 hores i 16 minuts i els pacients que finalment han hagut d'ingressar han trigat 5 hores i 24 minuts. Segons les dades de l'hospital, l'any passat durant la mateixa quinzena els pacients van esperar el doble, 10 hores i 42 minuts per fer l'ingrés hospitalari. "Tot i que s'ha atès un 18% més de pacients, l'espera i l'assistència ha estat molt més breu", ressalten al comunicat.

La direcció exposa que, per fer front a l'increment de l'activitat durant l'epidèmia de grip, han contractat reforços tant en metges com infermers. Així, hi ha un metge més al servei d'Urgències pel torn de nit; han reforçat la guàrdia de medicina interna amb un professional més durant 12 hores en caps de setmana i festius; hi ha un facultatiu més la guàrdia de medicina intensiva i han posat en marxa la guàrdia localitzada de pneumòleg. Pel que fa als professionals d'infermeria, hi ha un infermer més per torn a urgències, cosa que suposa un total de sis professionals.

Finalment, el Trueta tanca el comunicat agraint la tasca que duen a terme els professionals de l'hospital i de l'atenció primària, especialment en el moment més àlgid de l'epidèmia de grip, quan han de fer "un sobreesforç" per poder atendre l'increment de l'assistència habitual.