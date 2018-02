Els riscos i beneficis de les cesàries

En comparació amb els naixements vaginals, els parts per cesària s'associen amb un menor risc d'incontinència urinària i prolapse pèlvic, però a un major risc d'avortament espontani o placenta prèvia en futurs embarassos, segons conclou una gran revisió bibliogràfica sobre els riscos i beneficis a llarg termini vinculats amb la cesària realitzada per Sarah Stock, del Centre MRC de Salut Reproductiva de la Universitat d'Edimburg, Regne Unit, i els seus col·legues.

Les taxes de cesària estan augmentant a tot el món, especialment per a les cesàries realitzades sense indicació mèdica. Els riscos i beneficis a curt termini de la cesària s'han descrit bé. En el nou estudi, publicat a 'Plos Medicine', els autors van realitzar una revisió sistèmica de la literatura per identificar un assaig controlat aleatoritzat i 79 estudis de cohorts (29.928.274 participants en total) que van avaluar els resultats a llarg termini després del part per cesària en comparació amb el part vaginal.

En comparació amb els parts vaginals, els parts per cesària es van relacionar amb una disminució del risc d'incontinència urinària (1.024 / 7.306 part per cesària versus 7.713 / 51.594 part vaginal) i prolapse pèlvic (116 / 4.898 cesàries versus 2.055 / 34.310 parts vaginals) .

Els nens que van néixer per cesària van tenir un major risc d'asma fins durant 12 anys (4.788 / 124.668 parts per cesària davant de 23.308 / 763.292 parts vaginals) i obesitat fins als 5 anys (834 / 6.645 part per cesària versus 5.295 / 57.468 part vaginal ).

L'embaràs després del part per cesària es va relacionar amb un major risc d'avortament espontani (2.060 / 19,106 parts per cesària previs davant de 12.663 / 132.306 parts vaginals previs), mort fetal (496 / 118.192 parts per cesària anteriors davant de 1.905 / 585.370 parts vaginals anteriors); placenta prèvia (5.039 / 1.025.692 parts per cesària anteriors en comparació amb 16.679 / 6076,000 parts vaginals previs), placenta accreta --molt adherida a la paret del úter-- (44 / 66.241 parts per cesària anterior versus 188 / 638.867 part vaginal previ) i despreniment de la placenta (6.047 / 858.208 parts per cesària anteriors versus 23.855 / 4.808.952 parts vaginals previs).

Atès que les troballes es basen predominantment en dades d'observació, els autors assenyalen que no es pot inferir causalitat i les troballes s'han d'interpretar amb precaució. A més, els científics no van poder analitzar les dades per cesària planificada (electiva) o d'emergència. "Aquesta informació hauria d'ajudar a tenir més informació a l'hora de debatre sobre la manera de lliurament, i pot facilitar una planificació de part personalitzada adequada i una presa de decisions compartida", diuen els investigadors.