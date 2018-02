Tot el que has de saber abans de fer servir la copa menstrual

En els últims anys l'ús de les copes menstruals com a mesures d'higiene en la menstruació ha passat de convertir-se en una moda a una alternativa per a la recollida del sagnat durant els dies de més regla. No obstant això, encara hi ha molts dubtes, la principal és fins a quin punt són la millor opció i si són segures per a la dona.

Abans de res, el que sí que està clar és que no perjudiquen el medi ambient, com potser sí que ho fan els tampons, salvaslips o compreses; els elements més utilitzats per les dones durant el període.

Així les coses, en una entrevista amb Infosalus, la doctora Gemma Garcia Gálvez, responsable de la Unitat sòl pèlvic de l'Hospital Universitari Quironsalud Madrid, destaca que, malgrat l'ús popular de compreses i tampons, "no hi ha cap dubte que la copa menstrual és l'opció més saludable, ecològica i econòmica com a producte d'higiene íntima ".

Segons la seva opinió, "insegur o menys saludable per descomptat és un tampó on els productes clorats suposen una absorció d'elements tòxics a la sang".

Característiques de les copes menstruals

Per la seva banda, la doctora Esther Pérez, adjunta del servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Universitari Infanta Elena de Valdemoro (Madrid), destaca a Infosalus que "tots els mètodes són igual de vàlids", si bé considera que la copa menstrual, "si a nivell d'usuària et portes bé amb ella i et resulta útil i pràctica "és un bon mètode, a part de ser" el més ecològic ".

Segons sosté, les copes menstruals estan fetes de silicona o làtex, de manera que no tenen un efecte negatiu sobre la flora vaginal. Aquí recorda que n'hi ha de dos tipus diferents, unes per abans de quedar-se embarassada i altres per després de ser mare.

"Les seves normes d'higiene bàsiques són iguals a les dels tampons. A més, convé esterilitzar-les en acabar la menstruació i canviar-les normalment. És molt segura. No augmenta el risc d'infeccions, ja que la sang no es queda retinguda. Representa una barrera per que no surti la regla. Però es recull en una copa que després es rebutja el seu contingut. Et sorprèn perquè amb ella t'adones que sagnes menys del que penses ", subratlla la doctora Pérez.

Mentrestant, l'Agrupació Ginecològica Espanyola sosté que en tenir forma de copa i ser flexibles, la seva col·locació dins de la vagina és bastant fàcil. "Un cop doblegada s'introdueix a la vagina, on s'expandeix i s'adhereix a les parets vaginals per retenir el flux menstrual. Passades unes 4-8 hores, la copa s'ha d'extreure i rebutjar el flux menstrual per poder ser col·locada novament un cop rentada amb aigua tèbia. és recomanable no utilitzar sabó per no danyar el material amb què està feta. Entre cada període menstrual es recomana tornar a desinfectar-la. Abans d'utilitzar la copa menstrual per primera vegada és recomanable esterilitzar introduint-la en aigua bullint durant 5 minuts " , adverteixen.