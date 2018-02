Riscos i efectes secundaris de les pastilles per dormir

Les pastilles per dormir són un dels medicaments més consumits per la societat actual. Amb una societat que viu immersa en l'estrès i en les presses, són molts els ciutadans que tenen problemes d'insomni. D'aquí, que recorrin a aquest tipus de pastilles per poder descansar.

Davant d'aquesta tendència alcista en el consum de pastilles per dormir, l'OMS (Organització Mundial de la Salut) alerta dels riscos i efectes negatius del consum continuat de les mateixes.

Risc d'addicció

Els somnífers tenen un efecte adictiu. Aquesta informació l'han de donar tots els facultatius quan prescriuen aquest tipus de medicaments. El risc d'addicció és un dels efectes secundaris més estès de les pastilles per dormir. El seu ús continuat fa que l'organisme agafi tolerància als mateixos.

Risc de mort prematura

Algunes pastilles per dormir augmenten en més de quatre vegades el risc de mort prematura, segons una investigació publicada al 'British Medical Journal'. Durant el 2010, entre 1 de cada 20, i 1 de cada 10 adults, van prendre pastilles per dormir als Estats Units, afirmen els autors de l'estudi, que van avaluar la supervivència de més de 10.500 persones amb una sèrie de condicions subjacents, a les quals se'ls va prescriure una sèrie de pastilles per dormir durant una mitjana de 2,5 anys, entre 2002 i 2007.

Els fàrmacs van incloure benzodiazepines, com el temazepam; no benzodiazepines, com el zolpidem, la eszopiclon i el zaleplon; i barbitúrics i antihistamínics sedants. La supervivència d'aquests pacients, l'edat mitjana era de 54 anys, es va comparar amb la de més de 23.500 persones de la mateixa edat, sexe, estil de vida i problemes de salut subjacents, que no havien pres pastilles per dormir durant el mateix període .

Les persones que van prendre fins a 18 dosis a l'any tenien 3,5 vegades més probabilitats de morir, mentre que les que van prendre entre 18 i 132 dosis van tenir un risc quatre vegades més gran de mortalitat. Aquells que van prendre la major quantitat de dosis (més de 132 en un any) van tenir cinc vegades més probabilitats de morir, el que indica que el nivell de risc es va elevar en conjunt amb dosis cada vegada més grans. Aquestes associacions es van trobar en tots els grups d'edat, però van ser majors en les persones d'entre 18 i 55 anys.

Risc d'esdeveniments cardiovasculars

Les pastilles per dormir augmenten vuit vegades el risc d'esdeveniments cardiovasculars en pacients amb insuficiència cardíaca. Els problemes per dormir són un efecte secundari freqüent de la insuficiència cardíaca i és comú que es receptin pastilles per dormir als pacients quan se'ls dóna l'alta hospitalària.

Risc de pressió arterial alta

Les persones que prenen pastilles per dormir s'han de sotmetre a revisions clíniques rutinaries per controlar la seva pressió arterial. Això és així, a causa del risc que aquesta pugi amb la ingesta d'aquests medicaments.