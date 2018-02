Per què un formatge pot provocar meningitis?

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) ha retirat tots els lots de formatge de llet crua d'ovella de pasta tova 'Txuria', de l'empresa basca Ohian Txiki Koop, després d'haver detectat un cas de meningitis a Madrid que podria estar vinculat al seu consum.

L'afectat, que evoluciona favorablement, va patir una intoxicació alimentària per 'Listeria monocytogenes' presumptament associada a aquest formatge, tot i que també podrien estar implicats els formatges 'Gutizia', de llet crua d'ovella, i 'Beltza', un formatge làctic-rull de llet crua d'ovella.



Què és i com es contagia la listèria?

La listèria és un bacteri que es troba en aliments frescos com fruites i vegetals, i processats com embotits, o realitzats amb llet no pasteuritzada. Encara que d'escassa incidència, al voltant de 0,8 casos / 100.000 habitants anys (es presenten menys de 50 casos anuals) de vegades es donen brots epidèmics i pot donar lloc a una infecció bacteriana, com la meningitis, capaç de produir la mort en persones de salut compromesa.

Segons explica a Infosalus el doctor Manuel Fernández Guerrero, de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), la listèria és un bacteri amb una molt àmplia distribució en la naturalesa, en sòls, jardins, vegetació en estat de putrefacció i pot fins i tot trobar-se en l'intestí dels mamífers i éssers humans.

Les seves fonts més comuns són verdures com les cols de Brussel·les o fruites com el meló cantalup, carns com els embotits derivats del porc o també peixos. En els éssers humans la infecció pot ser asimptomàtica o produir una diarrea autolimitada.

En els que tenen una malaltia crònica com cirrosi hepàtica, diabetis o càncer, leucèmies, limfoma o trasplantament i en tractaments amb corticosteroides i altres fàrmacs, la listeriosi pot ser molt greu i causa de mortalitat.

Per això, és important conèixer la naturalesa del bacteri en si i la malaltia subjacent de qui contreu la infecció perquè pot convertir-se en una invasió bacteriana mortífera.

Un altre gran grup de risc el constitueixen les embarassades, en què la infecció per la listèria és greu i té potencial per ocasionar una septicèmia que posa en perill la vida de la mare i del fetus. La listeriosi així pot ser una causa d'avortament o en nounats contagiats donar lloc a una meningitis.



Listeriosi: Una infecció de vegades asimptomàtica

El bacteri en les persones portadores té un període d'incubació d'unes 4 a 6 setmanes en què pot habitar l'intestí sense símptomes. El diagnòstic també és fàcil de realitzar si s'aïlla en sang a aquest bacteri o en el líquid cefaloraquidi i mitjançant una anàlisi de biologia molecular o PCR. La immunitat que proporciona la infecció és escassa encara que és rara la recurrència, ja que no es manté un reservori en humans.

El tractament varia segons la malaltia que produeix la infecció pel bacteri: un 50% d'elles produeixen septicèmia en sang el que ocasiona febre i xoc sèptic; en altres pacients pot produir una meningitis aguda bacteriana greu que afecta el tronc de l'encèfal; també pot ser una infecció focal i produir endocarditis (una infecció de la membrana que recobreix l'interior de les cavitats del cor), accessos cerebrals i hepàtics.

La listèria és resistent a fàrmacs com les cefalosporines (antibiòtics betalactàmics) de tercera generació per la qual cosa s'utilitza una combinació de ampicil·lina, un antibiòtic antibacterià d'ampli espectre, més un antibiòtic aminoglicòsid com la gentamicina o sulfamida utilitzats sota control i supervisió mèdica .

El doctor Fernández Guerrero comenta que la millor prevenció davant de la listeriosi consisteix en una bona higiene dels aliments i el control de la infecció en l'àmbit veterinari.

"El bacteri aguanta bé el fred i la refrigeració i temperatures baixes com els 3 i 4 graus pel que el més important és evitar la contaminació dels aliments", conclou el doctor.