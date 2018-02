Retiren de la venda un cosmètic per la possible presència d'una bactèria

L'Agència Espanyola del Medicament i Productos Sanitaris ha informat aquest divendres que s'han retirat 28 lots del producte cosmètic '+B.O. emulsió hidratant PH 5' per la possible presència d'una bactèria, que té un baix potencial infecciós en persones sanes però pot presentar riscos per a persones amb problemes de salut. Concretament, es tracta de la 'Burkholderia cepacia' que podria estar present en lots fabricats a partir del juliol de l'any passat. És per això que el Ministeri de Sanitat ha demanat que no s'utilitzi aquest cosmètic com a mesura de precaució i que els establiments que el tinguin l'immobilitzin i no el comercialitzin.

L'agència ha obert una investigació en coordinació amb la Direcció d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària de la Generalitat però mentrestant ha demanat al fabricant –Telic SAU, amb seu a Bigues i Riells (Vallès Oriental)- que suspengui la seva venda.