Peses o cardio: amb quin mètode cremem més calories?

És una de les eternes preguntes quan comencem a fer exercici. Si vull cremar calories per aprimar-me, és millor recórrer als exercicis cardiovasculars o és millor optar per les peses?

Durant molt de temps el pensament general ha estat que els exercicis cardiovasculars eren la millor opció per a cremar calories. No obstant això, aquesta percepció està canviant i avui dia tots els experts coincideixen que complementar els exercicis cardiovasculars amb les peses és la fórmula més eficaç per assolir els objectius que es persegueixen, ja que aquesta combinació ajuda a crear múscul i a accelerar el metabolisme, el que afavoreix una crema de greixos més gran.

Així ho constaten investigadors de la Universitat Wake Forest dels EUA, per als que la millor opció és combinar els entrenaments amb peses amb exercicis cardiovasculars, i una dieta baixa en calories. Per entendre les claus d'aquesta conclusió cal tenir en compte que els exercicis cardiovasculars actuen com un mecanisme de crema de greixos immediata. Segons l'American College of Sports Medicine, en aquest tipus d'entrenament cardiovascular (aeròbic), com anar en bicicleta o córrer, s'augmenta la freqüència cardíaca i la respiració mitjançant l'ús de grans grups musculars de forma repetitiva i rítmica.

En aquest cas, s'exercita el cos prenent com a font d'energia dels greixos i, en menor mesura, el glucogen, complementant-se amb la presència d'oxigen (exercici aeròbic). Per les seves característiques, en el cas dels exercicis de cardio es cremen més calories des del primer minut, encara que amb el pas del temps i la millor de la nostra condició física es corre el risc que la despesa energètica s'estanca i no progressem.