'Poke', la nova moda gastronòmica que sedueix els famosos

El'poke', que s'ha convertit en l'amanida de moda, té un origen humil: és un plat hawaià consumit pels mariners de forma ràpida per agafar forces. Encara que mai va buscar semblant comercialització, els colors vius del peix cru i de les verdures, fruites i hortalisses que l'acompanyen aconsegueixen una imatge d'allò més desitjable. Per això, no és d'estranyar que molts 'instragramers i foodies' es dediquin a pujar a les seves xarxes socials vistoses fotografies de les seves'poke bowls'.



El 'poke', que en hawaià vol dir 'tallar o seccionar', és una amanida de peix cru marinat sobre una base d'arròs o de quinoa amb ingredients frescos com algues, cogombre o alvocat i diferents amaniments. Cada dia té més adeptes: l'expresident dels EUA Barack Obama, o l'actriu Kate Hudson, entre d'altres, són grans fans del'poke bowl'. A més, a Los Angeles, on l'obsessió pel cos arriba a límits insospitats, ja són més de 50 els restaurants de'poke'que han obert en l'últim any.



A Espanya el Poké Maoli, el primer restaurant especialitzat que es va obrir va ser a Barcelona. Segons el seu impulsor Oliver Moon, el plat que va descobrir a Califòrnia té tots els números per triomfar "perquè és un producte saludable i bo".





Com preparar el plat que triomfa a Internet?

Què té d'especial?

El 'Poke' presenta un aspecte molt vistós. Foto: GettyUn plat de'poke' és una amanida amb peix cru amb salsa de soja i sèsam i que. També es coneix com'Poke Bowl' per la seva presentació; se serveix dins d'un bol amb arròs blanc o quinoa.El poke modern sol consistir en ahi (tonyina d'aleta groga) a daus, marinat amb sal marina hawaiana, una mica de salsa de soja, inamona (nou de kukui rostida i picada), una mica d'oli de sèsam, alga limukohu i bitxo hawaiana picada.Existeixen altres variants de'poke' que, ceba Maui a rodanxes o daus, furikake, salsa picant (com la sambal Olek), tomàquet picat , tobiko (fresa de ratlla), ogo o altres tipus d'alga, i all.La seva combinació de superaliments el converteix en un plat d'allò més saludable o'healthy'. A més, no hi ha una recepta única; admet tantes combinacions d'aliments, tantes versions, que cada un acaba elaborant a casa i amb les seves pròpies mans la seva personalitzat bol de'poke'. Si els ingredients que s'utilitzen són frescos, l'èxit està assegurat. D'entre els aliments amb els quals pots jugar estan: alvocat, salmó, quinoa, algues, sèsam, tofu ... Si no us acaba de convèncer, segur que les següents imatges penjades a Instagram ho fan.Et ve de gust un bol de 'poke'?