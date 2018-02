Acompanyar els professionals de la salut en el procés de pèrdua

Amb el compromís d'acompanyar a les persones durant el dol, Mémora ha signat un conveni amb la Fundació Salut i Persona per donar suport a les famílies i els professionals de la salut que han viscut una pèrdua. El projecte consisteix en tres vies de suport gratuïtes: un telèfon disponible les 24 hores dels 365 dies de l'any atès per un psicòleg especialitzat en el dol, una plataforma web amb informació sobre la mort d'un ésser estimat ( tuapoyoenred.org ) i els grups de dol que s'organitzen mensualment. A més, Mémora ha afegit un nou servei al projecte destinat als professionals de la salut. Consisteix en una formació semipresencial per aprendre a gestionar el dol amb el qual treballen metges i infermers.