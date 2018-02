«El gos fa néixer en el pacient un fort sentiment d'atracció i motivació»

El centre Gnòsic de Palamós ha engegat el projecte de Teràpia Assistida amb gossos, encarat a infants i adolescents amb Trastorn de l'Espectre Autista.

Què aporta la teràpia amb gossos que no pugui aportar una teràpia psicològica entre un pacient i un professional?

Estem molt convençuts de l'eficàcia de la Teràpia Assistida amb gossos. Hi ha una diferència molt clara que fa que aquesta teràpia sigui innovadora, i és el recurs professional, que és el gos. Aquest fa d'estímul multisensorial, i fa que neixi en el pacient un fort sentiment d'atracció i motivació cap a l'animal, i automàticament, cap als objectius que es volen treballar. El gos és el protagonista de la teràpia, i, per tant, el mediador principal entre el professional i el pacient. El fet de venir a jugar o treballar amb el gos fa que la persona ja vingui a treballar amb un alt nivell de motivació i això ens ajuda a aconseguir, com a professionals, uns resultats més ràpids i efectius.

A quin grup d'edat o tipus de persones van encarades les teràpies amb gossos?

Si parlem de grup d'edat, la teràpia assistida amb gossos es pot realitzar en qualsevol franja (des d'un infant de 5 anys fins a una persona de 80). Tot dependrà dels objectius o pla de treball que es vulgui treballar. En el cas de la gent gran, per exemple, s'obtenen resultats positius molt ràpid, ja que hi ha usuaris que el gos els recorda la seva joventut quan tenien animals i això fa que tornin a tenir ganes de realitzar activitats i integrar-se en el grup. Cal dir que la teràpia amb animals està pensada per a persones amb algun tipus de discapacitat o necessitat, ja sigui educativa, social o terapèutica. Ho creiem molt adequat per a nens amb diagnòstic de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat, Trastorn de l'Espectre Autista, Trastorn Negativista-Desafiant, Retraïment... Però això no exclou que també es pugui fer amb nens d'una escola ordinària realitzant un taller de lectura.

Per què un gos?

El gos és un animal que no discrimina, no jutja, no té prejudicis ni etiqueta. És un animal que, encara que tingui el vincle més fort amb el terapeuta, és capaç d'interactuar a la perfecció amb el pacient, fent-li créixer l'autoestima i el sentiment d'acompanyament. Hi ha altres animals amb els quals es pot fer una teràpia, com els cavalls, i que donen també bons resultats, però no podem oblidar que amb un gos es poden fer moltíssimes activitats, en molts espais i també tenim l'avantatge que a quasi tothom li agraden els gossos.

Hauríem de viure tots amb un gos per ser més feliços?

No sé si tothom seria més feliç vivint amb un gos, el que si sé és que aquest et pot aportar el que moltes persones no poden, i és fidelitat i acompanyament des del principi fins al final. Segur que si li preguntes a una persona que té gos, et respondria que l'animal li dona coses que l'humà no pot. En el cas dels gossos de teràpia, sí que podem dir que fan més feliços els seus destinataris, ja que aquests, quan acaben la sessió, ja estan esperant la pròxima, i el que nosaltres veiem és com va millorant la seva qualitat de vida favorablement.