«Hem impulsat un taller per donar veu al nostre nen ferit i reprimit»

El món ha canviat molt des que va començar a exercir com a psicòleg. També ho ha fet la seva manera d'atendre els pacients?

A la vida tots anem evolucionant i jo com a psicòleg també he hagut d'adaptar-me a noves realitats socials i professionals. Tant a buscar noves formes per solucionar problemes, com adaptant-me a una realitat molt diferent de la de l'any 1984. Abans, anar al psicòleg era una cosa molt poc usual i hi havia molta desconfiança. Ara és una professió reconeguda amb moltes i diferents teràpies, grans professionals i també molt intrusisme.

Com enfoca les seves teràpies?

Cada ésser humà és diferent i necessita una teràpia determinada. El mateix model no és útil per a tothom. Quan estem malament, el que necessitem saber és què ens passa, on estem encallats i com podem solucionar-ho. A mi m'agrada investigar i generar hipòtesis que expliqui'n què li està passant a aquella persona. Donar un marc de referència. Ara no faig diagnòstics, no crec que serveixin per a la millora personal. Només són etiquetes i, a més, moltes vegades dificulten el canvi. No és el mateix dir «ets depressiu» que «estàs passant un estat depressiu». La pregunta clau és per què estàs depressiu i què pots fer per deixar d'estar-ho.

Fa la típica sessió d'una hora amb el psicòleg?

En les primeres consultes és més pràctic destinar una o dues hores i plantejar la línia de treball. Però després tot està obert. Ara no faig tractaments llargs i m'agrada fer visites de seguiment esporàdiques mentre la persona va experimentant canvis amb activitats que l'ajuden a créixer: tractaments específics amb altres professionals, tallers, cursos, ioga, art... Avui dia hi ha un gran ventall d'activitats que són terapèutiques. Ah, i a vegades les sessions de seguiment poden ser caminant per la muntanya, en un bar, en un parc, al domicili... I el temps pot ser de deu minuts o de cinc hores.

També fa tallers?

Sí. Els tallers permeten evolucionar de forma intensa. Un taller equivaldria a unes sis o deu sessions de teràpia. L'avantatge és que amb els tallers fas una immersió i les emocions afloren més.

Quins tallers està fent ara?

Ara estem fent un taller que es diu «Parèntesi, Sanar el teu infant interior». Consisteix en un cap de setmana on donem veu al nostre nen ferit i moltes vegades reprimit. Es tracta de reconèixer el que ens va faltar de petits per poder ara viure com adults sense victimismes. Molts dels conflictes de relacions (no m'estimen, no em fan cas, m'ignoren, diuen que sóc agressiu, m'irrito, m'enfado...) tenen a veure amb el nen ferit.

També fa tallers per a parelles?

Sí, n'estem preparant un sobre la polaritat de les energies masculina i femenina. Tothom té a dins energia masculina i femenina. Els homes poden ser més masculins o femenins i les dones també. En les relacions de parella es polaritzen aquestes energies i tots dos han d'estar còmodes. Si no ho estan apareixen conflictes. Les relacions de parella, avui dia, són unes de les fonts de malestar i conflicte més comunes. Si les energies masculina i femenina no estan en coherència amb el nostre interior, amb el que desitgem, de ben segur que no podrem estar amb algú.