«L'objectiu del col·legi és impulsar la presència de la psicologia dins la societat gironina»

Formació per «streaming» a l´aula de Formació de la Seu del COPC a Girona.

Formació per «streaming» a l´aula de Formació de la Seu del COPC a Girona. ddg

El Col·legi Oficial de Psicologia de Girona treballa amb diferents entitats i institucions per acostar el servei a la societat.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Girona treballa amb diferents entitats i institucions per acostar el servei a la societat.



Quina és la missió principal del Col·legi Oficial de Psicologia de Girona?

La funció principal és donar serveis i fer costat als nostres professionals de la psicologia. I, per l'altra banda, impulsar la presència de la professió dins la societat. És a dir, connectar amb les diferents necessitats que hi ha la ciutat, així com amb les entitats i institucions.

És obligatori estar col·legiat?

Sí. La psicologia és una professió vinculada a la sanitat i per treballar dins d'aquest àmbit és obligatori estar col·legiat. D'aquesta forma, des de la institució es pot garantir un servei psicològic de qualitat. Així, s'eviten teràpies intrusives.

Quins avantatges té estar col·legiat?

N'hi ha molts. Un dels principals és la formació professional a través de xerrades, jornades i sessions formatives. Es caracteritza per ser una formació pràctica, és a dir, que estigui molt connectada amb la realitat de la professió. Per exemple, aquest any organitzarem unes jornades sobre el trauma infantil, un tema molt freqüent en l'actualitat.

En quins projectes treballeu?

Formem part del Fòrum Associació de Col·legis Sanitaris. Es tracta d'una entitat formada per diferents col·legis professionals: el de Metges, d'Infermeria, de Veterinària, el Farmacèutic, el Psicoterapeuta i el nostre. Conjuntament treballem per promoure la salut a través d'uns bons hàbits i així prevenir malalties.

També apropeu la psicologia en altres àmbits com el dret.

Exacte. Aquest gener hem firmat un conveni amb el Centre de mediació i dret privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal d'establir un punt de Servei d'Informació Mediadora (SIM). El primer i tercer dimarts de cada mes oferim un servei d'assessorament a la nostra seu de Girona sobre la mediació en qualsevol àmbit: familiar, comunitària o laboral. Es tracta d'un mètode molt pràctic per resoldre un conflicte d'una forma col·laborativa, evitant anar als jutjats. Amb l'ajuda d'un psicòleg mediador s'aconsegueix que les dues parts arribin a un acord.

La investigació és també un dels camps on esteu presents?

Sí, col·laborem amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta, que treballen en la recerca de temes que tenen a veure amb la psicologia també. A més, professionals de l'institut ofereixen xerrades a la nostra seu sobre temes relacionats amb el nostre sector.

El col·legi està integrat a la psicoxarxa solidària, en què consisteix?

Es tracta d'una xarxa de psicòlegs col·legiats que, de manera solidària, es posen a disposició de la ciutadania, a través del col·legi, per donar atenció psicològica a persones amb pocs recursos econòmics.