La síndrome del túnel carpià, reconeguda per primer cop com a malaltia professional

La Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Bizkaia ha emès una resolució per la qual reconeix, per primera vegada a l'Estat, la síndrome del túnel carpià que pateix una venedora com a malaltia professional, condemnant a la mútua Fremap al pagament de les prestacions que es derivin, segons ha informat CCOO Euskadi.

La treballadora és venedora del centre de treball de Conforama a Mega Park Barakaldo i en el seu lloc de treball realitza tasques com ara empaquetar i engrapar mobles, moure objectes de considerable pes i neteja de l'exposició.

El sindicat ha indicat que l'empleada, que pateix síndrome del túnel carpià als dos canells a causa de les postures forçades i a la manipulació manual de càrregues que impliquen les seves condicions de treball, va estar de baixa entre el 10 de novembre de 2016 i el 22 d'abril de 2017, període que ara la Seguretat Social estima que és una malaltia professional i no una malaltia comuna. La treballadora va haver de ser intervinguda quirúrgicament per aquesta malaltia.

El responsable de salut laboral de CCOO d'Euskadi, Alfonso Ríos, ha considerat "un fet sense precedents" el que es reconegui la síndrome del túnel carpià com a malaltia professional en el sector del comerç, ja que aquesta resolució de l'INSS és pionera.

CCOO ha exigit també a Fremap que reconegui com a malaltia professional dels casos de síndrome del túnel carpià que es produeixin en el sector del comerç. Així mateix, ha indicat que les al·legacions que va presentar tractant de "presentar el quadre de malalties professionals com un llistat tancat de sectors sense relació amb les condicions reals de treball, estan fora de lloc a causa de la jurisprudència del Tribunal Suprem, precisament sobre la síndrome del túnel carpià ".

Finalment, ha fet una crida a totes les persones treballadores del sector del comerç a que acudeixin al sindicat si presenten aquesta malaltia, així a exigir a les empreses que posin mesures preventives per frenar aquesta patologia.