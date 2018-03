Els dentistes alerten que el 30% dels nens pateixen càries a les dents de llet

El nombre de dents afectades per una càries en els nens de 12 anys ha disminuït significativament els darrers 30 anys. Segons dades del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs (COEC), el 1984 els nens tenien 4,2 peces afectades per càries, el 2005 ja només eren 1.3 de mitjana, i el 2015, 0,7.

Tot i això, el nombre de nens que abans dels 6 anys ja tenen peces malmeses continua estable i se situa al voltant del 30%, que per tant, pateixen aquesta patologia en les dents de llet i només es repara una de cada cinc lesions. Segons els professionals, el retard en instaurar l'hàbit de raspallar les dents, en els infants més petits, és la principal causa de la prevalença d'aquesta patologia així com també un excés de sucres en l'alimentació.

Als 3 anys, un 17,4% dels infants ja tenen càries, als 4 un 26,2 i als 6, un 31,5%. Són dades que es mantenen estables al llarg dels anys i a diferència de l'afectació en els nens més grans, que han disminuït significativament els darrers anys. Per aquest motiu, és una de les principals preocupacions dels dentistes, que alerten a les famílies que la primera revisió de la boca es fa massa tard i sovint, quan les lesions ja són evidents, per la qual cosa, la intervenció és més invasiva i costosa.

En una entrevista a l'ACN, el secretari del COEC, Elias Casals, recomana que es vagi per primera vegada al dentista al voltant de l'any, amb la boca sana perquè l'objectiu és ''mantenir la salut''. Per Casals, si s'hi va als 3 o 4 anys, ''ja fem tard'' perquè el professional s'ha de dedicar a ''arreglar problemes''.

Des del COEC, també s'alerta que en les dents provisionals, només una tercera part de les lesions es repara. Casals reconeix que ''hi ha un problema'' amb aquesta dentició temporal i en culpa la no cobertura del sistema públic d'aquest servei perquè el pagament de serveis privats pot ser ''un obstacle''. Casals lamenta que els pares acabin pensant que ''com que caurà'' , el problema ja se solucionarà perquè pot donar-se tot el contrari, i fer patir el nen sense necessitat.

Casals explica que una simple càries no tractada pot derivar en una infecció greu que acabi requerint una extracció que, a la vegada permeti a les altres dents moure's i per tant, generar problemes en un futur que exigeixin ortodòncia i per tant, tractaments i intervencions molt més costoses. La prevenció, per tant, és l'eina clau en aquest àmbit i per exemple, Casals recalca que el 30% dels adolescents de 12 anys porten segellat de fissures, és a dir, una protecció que redueix en un 70% les possibilitats de tenir càries.

Les càries és dels problemes més habituals que arriben a les consultes dels dentistes sobretot en infants, i a banda del raspallat amb els nivells de fluor correctes, cal vigilar l'alimentació i sobretot l'excés de sucre que afavoreix l'aparició d'aquestes càries.

Tot i això, a les consultes dels dentistes comença a ser freqüent una nova patologia, la hipomineralització incisiva-molar, una patologia que comporta que la dent no es forma correctament i per tant, es fa malbé més ràpidament. Aquest fenomen ja el pateixen el 10% dels infants catalans. De moment, els professionals tenen poca informació sobre la causa d'aquesta patologia perquè ha aparegut en infants amb la boca totalment sana.



Promocionar la salut bucal

Per tal de promocionar la salut bucal entre les famílies, i sobretot entre els infants, el COEC ha editat 'La veritable història de la Fada de les dents'', un conte escrit per un dentista del col·legi, Albert Jubany, que s'ha començat a distribuir a les consultes dels col·legiats per a què arribin a les famílies i prenguin consciència de la importància de revisar les dents als més petits i també mantenir els hàbits higiènics que garanteixen una bona salut. El conte, també s'ha distribuït a la xarxa de biblioteques de Catalunya.