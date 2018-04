La Diputació de Girona veta una conferència pseudocientífica a la Casa de Cultura

"L'alimentació la salut. Les veritats ocultes en alimentació" és el títol de la conferència que ahir al vespre va omplir un espai de l'Escola d'Adults de Girona després que la Diputació de Girona vetés l'acte a la Casa de Cultura i que CCOO es fes enrere a última hora en la cessió d'un local.

El ponent de l'acte era el polèmic Josep Pàmies, un pagès de Balaguer amb centenars de milers de seguidors a les xarxes socials que promou la venda d'herbes i plantes que, segons assegura, ajuden en la cura de malalties com el càncer, la sida o l'hepatitis C. Unes opinions que han estat durament contestades des de diferents col·legis professionals, que l'han acusat de practicar la pseudociència sense tenir coneixements mèdics.

En la conferència d'ahir, Pàmies va assegurar que les indústries químiques i farmacèutiques "enverinen els nostres camps i els nostres plats amb els seus pesticides i additius químics".

"Ens volen malalts. Per això el Col·legi de Farmacèutics i el Col·legi de Metges han pressionat a la Diputació perquè vetés aquesta conferència. No fos cas que es quedin sense malalts", va dir Pàmies en un missatge al seu perfil de Facebook.

Des del Col·legi de Metges de Girona asseguren que en cap moment van parlar ni amb la Casa de Cultura ni amb la Diputació per alertar de la conferència de Pàmies. No obstant, recorden que tenen un posicionament molt clar respecte al risc que suposen les teràpies alternatives i les pseudociències per als pacients de malalties com el càncer.

Pàmies també critica el "cinisme" de l'equip de govern del PDeCAT a la Diputació, que "imposa la censura a la llibertat d'opinió que tant critiquen quan els toca a ells".

Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona, recorda que com a administració pública tenen el deure de promoure la salut pública i que van ser alertats de per part de col·legis professionals i d'autoritats sanitàries sobre el tipus de conferències de de Pàmies.

"Sota un títol neutre, en la seva ponència pretenia fer apologia i proselitisme de productes sobre els que hi ha alertes sanitàries per part de l'administració i que ell considera adients per curar malalties com la sida, el càncer o l'hepatitis. La llibertat per expressar determinades idees té uns límits, i nosaltres com a administració tenim una responsabilitat addicional, per això vam decidir no autoritzar la conferència en un espai públic com la Casa de Cultura".

Josep Pàmies, en el punt de mira de la comunitat científica i de les autoritats sanitàries, ha hagut de suspendre o traslladar en els últims anys diferents actes. No va ser el cas el protagonitzat ara fa tres anys precisamnet a la mateixa Casa de Cultura de Girona, en una xerrada on no va tenir problemes per expressar idees similiars a les de la ponència d'ahir. En aquella ocasió van organitzar l'acte Procés Constituent, Gestalt, i PSIP.

Miquel Blanch, director del CFA Girona-Escola d'adults, l'entitat que organitzava l'acte d'ahir, lamenta l'actitud de la Diputació, que "a última hora ha cedit a les pressions de col·legis professionals i d'altres grups de pressió".

En un comunicat, també critica que CCOO de Girona "cedeixi a pressions dels que mercantilitzen amb l'alimentació i la salut" i s'acabés fent enrere en la cessió del local inicialment promesa després del vet de la Diputació.

El secretari general del sindicat a Girona, Bartomeu Compte, admet que havia donat la paraula per cedir la sala d'actes i que en les hores prèvies a la realització de la conferència va rebre moltes trucades, tant internes del sindicat, com externes, alertant sobre el tipus de missatge que difonia el conferenciant. "Potser hauríem d'haver estat més curosos i exigents a l'hora de cedir el local, i a a partir d'ara ho serem", afegeix.

"Censurar persones com Josep Pàmies o Xavier Uriarte (el proper ponent del cicle) és un greu atemptat a la llibertat d'expressió", afegeix Blanch, que també denuncia "el perillós corrent que es va imposant de tractar els usuaris, pacients, clients ... com si no fóssim capaços de pensar, d'escollir, de decidir per nosaltres mateixos".