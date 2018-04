Un error en el prospecte porta a suspendre la venda del Dalsy

El titular de la comercialització del medicament Dalsy 20mg/ml, BGP Products Operations S.L., ha retirat del mercat sis lots del medicament per un error en els prospectes en els mateixos. L'error, que consistia en l'omissió d'una paraula, es va detectar abans de la posada en venda del producte. L'empresa va informar l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat el 19 de febrer i vuit dies més tard va sol·licitar l'autorització per canviar el prospecte i que es va concedir tres dies més tard. BGP Products Operations S.L. ha informat que ha s'ha reposat els dos primers lots i aquesta mateixa setmana es començaran a distribuir més de 143.000 unitats.

D'altra banda, l'Agència del Medicament ha assenyalat que hi ha una quinzena de medicaments amb la mateixa composició, dosificació i presentació.

En aquesta línia s'ha pronunciat Núria Casamitjana, responsable del Centre d'Informació de Medicaments del Col·legi de Farmacèutics, que assegura al mercat hi ha moltes alternatives amb la mateixa funció per a infants i amb al mateixa fórmula farmacèutica i per tant, la retirada d'aquest lot de Dalsy no ha provocat un desabastiment d'ibuprofens ja que hi ha altres marques comercials que els distribueixen.

Casamitjana ha destacat que el fet de no haver-se distribuït aquest lot de Dalsy amb l'error al prospecte no ha donat la situació de poder fer una interpretació errònia i per tant, s'ha evitat qualsevol possible conseqüència. Segons Casamitjana, és ''imminent'' que les farmàcies tornin a tenir Dalsy.