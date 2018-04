Els beneficis de la dansa

Comença a sonar la música, t'agrada, l'escoltes i el ritme et va envoltant, finalment et deixes anar i comences a moure't. Ballar no és més que això, moure't amb la música. Però com una cosa tan simple pot atraure a tantes persones arreu del món?

Tothom ha ballat algun cop a la vida: en una festa, per Carnaval, en un casament o a casa quan no el veu ningú, és innat en els humans. A més, pot ser una bona disciplina esportiva, tan completa que aporta beneficis tant físics com psicològics.



Redueix l'ansietat i millora l'estat d'ànim

Ballar aclareix la ment i ajuda a oblidar els problemes. En concentrar-se en la música i els passos, no es pensa en els problemes, i ajuda a distreure's de les preocupacions.

Difícilment es veu una persona ballant sense un somriure a la cara, i tothom qui balla et relata la felicitat que sent.



Manté en forma

George Balanchine, reconegut coreògraf de dansa, té una frase cèlebre que diu "Algú va dir que els ballarins treballen tan dur com un policia, sempre alerta, sempre en tensió. Però no hi estic d'acord, perquè un policia no ha d'estar preciós al mateix temps". Aquesta frase resumeix el que és la dansa, una disciplina molt exigent. Per això és ideal per a mantenir-se en forma, ja que es treballen totes les musculatures del cos, i pot arribar a ser tan dura com qualsevol altre esport.



Prevé l'envelliment cerebral

Ballar estimula la memòria i la concentració, i diferents estudies indiquen que ajuda a disminuir el risc de patir demència. La Universitat estatal de Colorado ha arribat a la conclusió que en ballar s'augmenta la substància blanca del cervell, deteriorament de la qual és una de les causes de la velocitat del nostre cervell. Per tant, ballar ajuda a seguir joves i àgils mentalment.

Ajuda a connectar amb un mateix i amb els altres

En ballar, es connecta amb les emocions, buscant a dins mateix la tristesa, la ràbia, la felicitat, etc. Per això, és un bon exercici per a connectar amb un mateix, per conèixer millor les emocions i canalitzar-les. A la vegada, com que normalment ballem en grup, ajuda a connectar amb la resta de companys, creant vincles i confiança amb els altres.

És un exercici ideal per a persones tímides, i indicada per a nens i nenes que els costa relacionar-se amb altres.



Es guanya elasticitat i col€locació postural

Ballant sempre s'ha de treballar l'elasticitat, ja no només per a poder fer passos més espectaculars, sinó per evitar lesions. Per tant, ballant es millora l'elasticitat, reduint els dolors musculars i sentint-se millor físicament. Però també ajuda a la col€locació postural i l'equilibri, cosa que evita mal d'esquenes i millora la salut en general.

Ajuda al cor

Com tot exercici aeròbic, ajuda a la circulació de la sang, a què el cor bombegi i a respirar millor. Amb això s'eviten problemes cardiovasculars, i es millora la qualitat de vida de les persones amb problemes de cor.



Millora l'autoestima

Cada vegada que s'aprèn un pas nou, o s'aconsegueix fer una seqüència nova, s'augmenta l'autoconfiança en un mateix. Per tant, en sortir d'una classe de dansa, un se sent molt millor. També ajuda el fet de connectar amb altres persones, d'establir llaços amb els companys i de perdre la por a l'error.

Si amb tots aquests arguments encara no t'has convençut, posa una música que t'agradi, tanca els ulls i deixa't anar, de ben segur que et farà feliç ballar. I si ho vol provar de debò, pots fer-ho en qualsevol de les escoles de dansa de les comarques gironines, on un bon grapat de professors titulats et faran sentir els beneficis de ballar.