Els 5 aliments que provoquen més ennuegaments en nens

Tots ens hem ennuegat alguna vegada, especialment quan mengem amb presses o si no masteguem com cal. En el cas dels nens la cosa es complica, ja que les seves vies respiratòries són més petites, no tenen totes les dents o simplement es distreuen a cada minut.

Però encara que això pugui passar amb cada menjar, sí que hi ha certs aliments amb els quals els pares han de tenir especial precaució a l'hora de donar-los als més petits de la casa.



Els núvols i caramels

Les llaminadures s'utilitzen moltes vegades per premiar als més petits quan es porten bé. Però has de tenir especial cura a l'hora de donar-, i no només perquè tinguin molt sucre i poc valor nutricional. Un estudi publicat a la revista Pediatrics (2013) va concloure que els caramels durs són, juntament amb els gossets calents, la principal causa d'ennuegament en nens

nord-americans.

El mateix estudi assegurava a més que els núvols o malví són un altre dels aliments més perillosos. Malgrat que molts pares es confien per la seva textura tova i suau, però és a causa d'això que s'enganxen més fàcilment a les vies respiratòries.



El raïm

Els més petits de la casa han de tenir especial cura a l'hora de consumir aquesta fruita, ja que la seva mida i textura pot obstruir les vies respiratòries. Així ho adverteix la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC), des d'on recorden que els raïms consumides senceres (amb pell i amb llavors) són la tercera causa d'asfíxia relacionada amb el menjar en menors de cinc anys .



La pastanaga crua



La SEORL-CCC també adverteix dels perills de les pastanagues. I és que per molt recomanable que sigui aquesta hortalissa per a la dieta dels nens, cal anar amb compte quan estan crues. Per molt que es mastegui, la pastanaga és un d'aquests aliments que no s'estova, i pot obstruir les vies respiratòries en cas que vagi per mal lloc.



Les llavors i fruita seca

Les pipes, anacards, ametlles o nous poden suposar un perill per als nens. Aquests aliments són tan durs i difícils de mastegar que és molt fàcil que un tros de mida considerable passi a les vies respiratòries. A més, la cosa es complica quan els més petits es col·loquen molts a la boca per empassar-s'els d'un sol cop.

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) recomana no donar fruits secs als nens menors de tres anys, encara que altres experts amplien aquesta edat fins als cinc anys.



Les crispetes

Els grans durs de blat de moro que es queden sense explotar al bol de crispetes són una de les principals causes d'asfíxia en menors, segons l'Acadèmia Americana de Pediatres (AAP). El perill és que moltes vegades els nens mengen crispetes mentre veuen una pel·lícula i no presten atenció a les crispetes.



Les salsitxes

El mateix estudi de l'AAP, publicat el 2010, assegurava que les salsitxes són l'aliment més perillós per als nens. Això es deu al fet que aquest menjar, habitual en la dieta dels més petits de la casa, té la forma i la mida perfecte per encaixar en les vies respiratòries i bloquejar per complet.



La carn

Aquest aliment, especialment els trossos que no són tendres i tenen nerviós o greix, resulta difícil de mastegar per als nens o per a les persones amb dentadura postissa. Per evitar ensurts el millor serà tallar-la en trossos petits i mastegar bé abans d'empassar.