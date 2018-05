L'insòlit mètode japonès per aconseguir un ventre pla

La calor s'acosta i d'aquí a poc estarem lluint el cos de nou a la platja. Si aquest any t'has proposat millorar la teva forma física però encara no t'has posat en mode 'operació biquini', recorda que les dietes ràpides mai són una bona solució i que el millor és incorporar petits hàbits en el teu dia a dia.

Un dels punts febles tant d'homes com de dones sol ser la panxa. Són molts els que en aquesta època de l'any es maten al gimnàs per aconseguir un ventre més pla. Però, què pensaries si et diguéssim que per perdre aquests quilos de més només necessites respirar profund?

L'actor japonès Miki Ryosuke és l'inventor d'aquesta tècnica insòlita per aconseguir un ventre pla en quatre passos i dedicant-li només uns minuts al dia. El nipó, convertit ara en estrella de Youtube gràcies als seus consells, assegura haver aprimat 13 quilos en només 50 dies gràcies a aquesta tècnica.

Ryosuke va crear aquesta forma per aprimar-se per accident. L'actor estava practicant tècniques de relaxació per alleujar els seus dolors d'esquena quan es va adonar que estava perdent pes molt ràpid. En veure el potencial de la seva tècnica, va començar a ensenyar-la a través de vídeos a les xarxes.



- Situa't de peu, avançant una de les teves cames i col·locant l'altra una mica més endarrerida pel que fa al cos.

- Contrau els glutis i càrrega teu pes sobre la cama més endarrerida.

- Realitza una inspiració durant tres segons i aixeca alhora teus braços per sobre del cap.

- Expira amb força durant set segons mentre tenses tots els músculs del cos que puguis. Sembla senzill però la major part de l'aire s'expulsa en el primer parell de segons, de manera que en els següents cinc els músculs abdominals es contrauran.

- Ja fa més de deu anys que la Universitat d'Hampton va concloure en un estudi que el ioga, combinat amb exercicis de respiració profunda, ajuda a perdre pes ràpidament. I encara que molts dubten de l'efectivitat de la tècnica de Miki Ryosuke, la veritat és que als seus seixanta anys presumeix de tenir un cos envejable.