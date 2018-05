Una de cada cinc dones pateix símptomes de depressió durant l'embaràs

Es calcula que el 20% de les dones pateixen símptomes importants de depressió durant l'embaràs, però la majoria d'elles no reben cap tipus de tractament. No hi ha estadístiques concretes sobre la situació a Catalunya, però l'associació Dona Llum reconeix que es reben moltes consultes de dones afectades d'aquests trastorns que també es donen en el postpart. En aquest cas, es calcula que és entre un 1,5 i un 5,4% la proporció de dones que desenvolupen un trastorn d'estrès posttraumàtic després del part. El patiment psicològic de la mare pot afectar el vincle amb el nadó, la relació de parella, la relació amb la família i amb els professionals de la salut. Per això Dona Llum engega una campanya per desestigmatizar la salut mental perinatal en tots els sentits.

La campanya vol explicar els riscos que hi ha durant i després del procés de gestació, i comunicar que són patologies que es poden prevenir i superar, fomentant el suport i la cooperació dels professionals sanitaris i la societat en general. L'associació alerta que els trastorns mentals perinatals no tractats tenen efectes negatius en la salut mental i física de les dones.

En el Dia Mundial de la Salut Mental Materna, des de Dona Llum es posa en valor que a Catalunya s'estigui començant a posar en marxa serveis d'atenció especialitzada en malalties mentals perinatals com és el recent inaugurat Hospital de Dia per a Mares, de l'Hospital Clínic, o el servei de psiquiatria i psicologia reproductiva de l'Hospital Universitari Dexeus. Tot i això, l'entitat considera que encara hi ha manca de formació a la xarxa d'atenció primària, una peça ''clau'' tant per a la detecció de possibles factors de risc en dones com per a la prevenció i l'acompanyament.

El Dia Mundial de la Salut Mental Materna és una iniciativa nascuda el 2016 sorgida de la necessitat de donar visibilitat al patiment que experimenten algunes mares durant la gestació o el postpart i, de l'altra, l'escassa o nul·la atenció que reben per part dels serveis de salut.