"És un error posar sabates a nens que encara no caminen"

P Quines són les patologies més habituals en els nens?

R Sobretot peus plans i també el típic «el meu fill camina estrany». Per exemple, nens que van amb les puntes dels peus cap a dins o bé que les obren i d'altres que caminen de puntetes. Aquests últims els estem veient més, perquè abans es quedaven en pediatria.

P Quina importància té el calçat en els nens petits?

R Les sabates sempre han de posar-se quan el nen comença a caminar. Un dels errors que cometem els pares és posar una sabata a un nen quan encara no ha començat a caminar. El calçat es va inventar per protegir el peu d'elements externs quan caminem. Fer-ho abans de començar a caminar és un error molt gran. Un nadó té el doble d'informació en les terminacions nervioses de les plantes dels peus que a les mans i això poc a poc va disminuint. Si a un nadó li poses unes sabates dures, tota aquesta informació que hauria d'estar arribant als peus es perd i influeix en el desenvolupament d'aquest nen.

P És cert que el millor és que els nens comencin a caminar descalços?

R Sí, hi ha estudis científics que comparen dues tribus, una a la que mai s'han fet servir sabates i una altra en què si. Es va veure que els nens que no havien fet servir calçat havien corregit abans el peu pla que els nens que sempre els havien portat. L'abús de la sabata retarda el desenvolupament del peu.

P És necessari gastar molts diners en un bon calçat infantil?

R Sempre que la sabata tingui un sistema de subjecció, amb velcro o cordons, la punta sigui flexible, que la part de darrere no sigui excessivament rígida i que la forma sigui recta. Complint aquestes condicions, suposadament qualsevol sabata serveix.

P Recentment vostè va advertir del perill que suposa l'ús prolongat de les sabatilles amb rodes, ¿alguna altra moda perillosa?

R Ara estan de moda unes sabatilles que imiten les de ball amb una sola molt ampla i partida per la meitat. Aquestes esportives són per ballar i no per a ús diari. També nens que van cada dia a l'escola amb calçat de futbol, ??fins i tot amb tacs. En la seva majoria són sabatilles de plàstic amb plantilla estreta. D'altra banda, cada vegada es fan servir sabates amb molt amortiment. El peu del nen té uns sistemes naturals d'amortiment, com el coixinet de greix plantar. Si poses una sabata que esmorteeixi molt, aquesta coixinet no treballarà i s'atrofia.