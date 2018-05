El pa engreixa? Falsos mites sobre la pèrdua de pes

Ara que s'acosta el bon temps i comença a notar-se la calor, es dispara el nombre de persones que intenten perdre pes en poc temps gràcies a les dietes miraculoses. Però aquest tipus de règims miraculosos poden portar problemes de salut quan cometen certs errors. L'anomenada 'operació biquini' ha fet que en els últims anys s'hagin creat mites i llegendes, sense cap base científica, al voltant de certs aliments que faciliten o no la pèrdua de pes. Aquests són només alguns d'ells.



El pa engreixa

Diversos estudis, entre ells el realitzat el 2011 per l'Hospital La Paz de Madrid, tiren per terra el mite que el pa engreixa. Aquest aliment és clau en la dieta mediterrània i no s'ha d'evitar, ja que els hidrats de carboni ajuden al bon funcionament del nostre organisme. Per reduir el nombre de calories n'hi haurà prou amb ingerir-ne menys quantitat i no acompanyar-lo d'altres aliments calòrics com la mantega o l'embotit.



Les dietes d'un o dos tipus de nutrient són bones

Els últims anys s'han posat de moda dietes com la cetogènica, que evita per complet els carbohidrats i augmenta el consum de proteïnes i greixos. Encara que aquestes dietes ajudin a perdre pes en poc temps, no són aptes per a persones que pateixin de problemes renals, hepàtics o cardíacs. A més, la manca d'hidrats pot provocar problemes com cansament, debilitat musculars, cefalees o nàusees.

.

Els ous són dolents per al colesterol

Els ous són un dels aliments amb més valor nutricional, ja que posseeixen grans quantitats de proteïnes com lecitina, vitamines, i minerals. I, igual que molts altres, també contenen colesterol. Però això no vol dir que s'hagi de evitar el seu consum, simplement n'hi ha prou amb controlar-ne la ingesta excessiva.



Prendre fruita després dels àpats engreixa

La fruita té el mateix contingut calòric (baix), tant si es pren abans de menjar o en les postres. L'únic avantatge que té ingerir abans del menjar és que així et saciaràs més gràcies al seu alt contingut en fibra i aigua.



Els aliments integrals tenen menys calories

Els cereals i les farines integrals tenen pràcticament les mateixes calories que els normals. L'única diferència és que tenen un major contingut de minerals i fibra, per la qual cosa el seu poder saciant és més gran. El que sí és cert és que aquesta sensació de sacietat ajuda a baixar de pes més fàcilment i a accelerar el metabolisme. Així ho assegura un estudi de l'investigador Phil J. Karl, publicat a la'American Journal of Clinical Nutrition' (2017).

Els productes 'light' no engreixen

Molta gent comet l'error de creure que els productes 'light' es poden consumir lliurement, però el fet que tinguin menys calories que els aliments originals no vol dir que estiguin lliures d'elles.



Beure aigua durant el menjar engreixa

Aquest és un altre dels grans mites que no té cap base, perquè l'aigua no té calories. Ara bé, hi ha estudis com el de la Societat Química Americana de Boston (2010) que asseguren que beure dos gots d'aigua abans de menjar ajuda a aprimar. Això no es deu al fet que fer-ho durant el menjar engreixi, simplement que bevent abans et saciaràs més i reduiràs la gana.



Menjar pinya ajuda a cremar greix

La pinya és un d'aquests aliments als que sempre se'ls han atribuït propietats de cremar greix, ideals per a qualsevol dieta d'aprimament. Però tot i que la pinya és saciant, diürètica i afavoreix la digestió (gràcies al seu contingut en bromelina), no és un aliment que cremi el greix.