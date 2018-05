Estem en mesos en què les dietes estan a l'ordre del dia. Davant l'arribada de l'estiu són moltes les persones que es posen a dieta. Si no vols caure en errors que poden fer saltar pels aires el teu mètode per perdre pes, evita certs hàbits en els quals tots incorrem quan estem cuinant.

Mentre preparem el menjar, les temptacions arriben per tot arreu. La proximitat d'aquests aliments, juntament amb els seus sabors i olors, et farà caure en certs hàbits d'allò més perillosos quan es vol controlar el pes.

Si estàs dieta, la disciplina serà un dels teus principals aliats. Per això, evita els següents errors que et fan engreixar mentre cuines.

Controla les porcions

Les quantitats de menjar que consumim són molt importants quan s'està a dieta. Cal controlar la quantitat de menjar que s'ingereix per no incórrer en errors. És important no caure en l'error de preparar porcions molt petites, ja que això pot fer que de seguida es torni a tenir gana. Per contra, no s'ha d'optar per porcions exagerades ja que t'ompliràs en excés.

Provar els àpats

Quan estem cuinant un dels passos més habituals és provar com està quedant. Es tracta d'un pas necessari per evitar sorpreses posteriors. No obstant això, evita les repeticions en aquest hàbit i prova petites quantitats simplement per controlar els sabors i les textures.

No picar entre hores

Una de les temptacions més perilloses quan s'està a dieta és picar entre hores. Aquest hàbit pot ser molt recurrent si estàs cuinant. Evita preparar-te aquest entrepanet i aguanta fins a l'hora de dinar evitant aquesta temptació. Si realment tens gana, opta per menjar una peça de fruita, un iogurt o fruita seca sense sal.