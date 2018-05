Documenten a Barcelona el primer cas de mort fetal pel virus Zika a Espanya

Científics de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL) han documentat el primer cas probable de mort espontània d'un fetus a causa del virus del Zika a Espanya, on s'han donat casos de naixement de nens amb microcefàlia a causa d'aquesta infecció.

Segons han explicat a Efe fonts de l'ISGLOBAL, el cas es remunta al 2016, encara que fins ara no s'ha certificat científicament la probable causa de la mort espontània del fetus, en una dona espanyola, filla de dominicans establerts a Barcelona, que va viatjar al juny d'aquell any a la República Dominicana, on es va infectar de Zika.

Els científics han estudiat el cas i han arribat a la conclusió que és "altament probable" que la causa de la mort inesperada del fetus fos a causa del virus del Zika.

L'equip d'ISGLOBAL, centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa", considera que l'estudi d'aquest cas enforteix l'associació entre el virus del Zika, la infecció a través de la placenta, i el dany a l'embrió.

La dona d'aquest cas ja va començar a desenvolupar símptomes compatibles amb infecció per Zika quan era a la República Dominicana i, al seu retorn a Espanya, un examen de rutina va revelar la mort del fetus, que s'estima que va ocórrer en la vuitena setmana de gestació.

L'equip investigador va poder després aïllar el virus a la placenta i al teixit embrionari.

La dona, a més, tenia anticossos contra el virus, i els investigadors van poder a més detectar virus en sang (per mètodes moleculars) fins a un mes després de l'aparició dels símptomes.

"La persistència del virus fins a tres setmanes després de la mort fetal no s'havia descrit prèviament, i posa en relleu l'escàs coneixement sobre la història natural de la infecció", ha destacat Azucena Bardají, coordinadora de l'estudi.

"Totes les anàlisis realitzades indiquen que l'avortament espontani es deu molt probablement a la infecció simptomàtica per Zika en els primers mesos de l'embaràs, i que va ocórrer poc després de la infecció", ha conclòs Bardají.

Els resultats de l'estudi també identifiquen la placenta com un dels teixits diana del virus.

El 2015, el Brasil va registrar un fort augment en el nombre de nounats amb microcefàlia, coincidint amb una epidèmia pel virus del Zika que es va estendre a tot Llatinoamèrica.

Des d'aleshores, una creixent quantitat d'evidència indica que la infecció per Zika en dones embarassades pot causar anomalies congènites incloent microcefàlia, així com la pèrdua del fetus.

Després de l'aparició dels primers casos, a Catalunya es va posar en marxa un programa de seguiment especial de les dones que havien viatjat a països Llatinoamericans i que n'estaven o s'havien quedat després embarassades. EFE