Reivindiquen més llevadores i menys metges en els parts

L'Associació Catalana per un Part Respectat Dona Llum ha reclamat que el sistema de salut català disposi de més llevadores perquè tots els parts de baix risc puguin ser atesos amb una ràtio d'una llevadora per cada partera, com recomanen els organismes oficials.

En un comunicat aquest dilluns amb motiu de la Setmana Mundial pel Part Respectat, amb el lema 'Menys intervenció i més cures', la presidenta de Dona Llum, Marta Busquets, ha criticat que "sovint el paper de les llevadores no és suficient ni està valorat", quan són les professionals sanitàries indicades per fer el seguiment d'embarassos i parts de baix risc, que representen un 70% del total.

Ha lamentat que el 40% dels hospitals catalans no ofereix un acompanyament integral per part de llevadores malgrat que està demostrat que aquest model millora els resultats perinatals i redueix l'excés d'intervencionisme mèdic.

En aquest sentit, ha lamentat que, segons les últimes dades disponibles, el 2009 Catalunya tenia 31,6 llevadores per cada 100.000 dones, mentre que en la resta de països de l'Ocde la xifra es dobla, amb 69,8 matrones per al mateix nombre de dones.



EXCÉS DE CESÀRIES

L'entitat ha alertat que Catalunya està lluny de complir les recomanacions de l'OMS, perquè el 2015 la taxa de cesàries era del 22% en centres públics i del 31,7% en privats, la qual cosa duplica el màxim recomanat del 15%, i les induccions ascendien al 23,5%, superior al 10% que estableix l'OMS.

Amb motiu de la Setmana Mundial pel Part Respectat, Dona Llum organitza a Barcelona el 26 de maig la seva XII jornada anual amb la participació de les arquitectes Angela Müller i Marta Parra --premiades internacionalment pel seu projecte Arquitectura de Maternitats-- i la llevadora holandesa Beatrijs Smulders, reconeguda pels seus llibres sobre part respectat i fundadora del Birth Center Amsterdam.