Les raons per les quals no hauries de beure amb palleta

L'ús de palletes està molt estès. S'utilitza a diferents edats i per diferents raons. Encara que el que molts no coneixen és que resulta molt poc beneficiós ingerir els aliments utilitzant aquest suport.

A continuació, presentem algunes raons que faran reflexionar sobre si seguir fent ús de les palletes.

Poden provocar inflor

Al beure amb palleta també s'ingereix molt aire. Per tant, en beure no et quedes únicament amb el líquid, ja que també obtens una gran quantitat d'aire. Això pot acabar provocant inflor i molèsties estomacals.

Poden fer sortir arrugues

Una de les conseqüències que pot generar l'ús de palletes és que surtin arrugues. I, és que el realitzar aquest moviment de forma repetitiva provocarà l'aparició d'arrugues al voltant de la boca. És un gest similar al que realitzen els fumadors, i un estudi publicat l'any 2015 per 'Cell Research' va concloure que l'aparició d'arrugues és una de les conseqüències de fumar.

Poden generar càries

L'ús continuat de palletes pot afavorir l'aparició de càries. Si la palleta es dirigeix ??de forma freqüent a una sola zona de la boca, el que acabarà generant és que aquesta part concreta es desgasti més ràpidament. A més en utilitzar palletes, també s'augmentarà el risc d'erosió de les dents mantenint el líquid a la boca.

Problema per al medi ambient

Als Estats Units, per exemple, es consumeixen més de 500 milions de palletes a l'any. La veritat és que grans cadenes d'alimentació reparteixen palletes amb les seves begudes tot i no ser el més beneficiós. I és que, en ser d'una mida tan reduïda, la majoria de persones les llencen a terra quan han acabat d'utilitzar-les, impedint així el seu reciclatge.