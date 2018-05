Vuit usos sorprenents de la closca d'ou

El més comú a l'hora de cuinar amb ous és rebutjar l'instant les closques. El que no saps és que poden resultar-te molt útils en la teva vida quotidiana. A continuació, et presentem 8 usos sorprenents que pots donar-los i que, segurament, desconeixies:

Mascareta nutritiva

Barreja pols de closques amb la clara d'ou, aplica-en el teu rostre i deixa que s'assequi abans d'esbandir. Obtindràs una màscara saludable i tensor facial.

Embenat natural

La membrana de la closca d'ou (la part interior que és com una capa transparent) serveix per curar talls i esgarrapades, tan sols has de aplicar-la directament al teu ferida.

Reduir arrugues

Congela aigua barrejada amb pols de closca d'ou picat i amb el glaçó resultant fes-te un lleu massatge a la cara per reduir l'aspecte de les arrugues.

Millorar el sabor al cafè

Bullir les closques d'ou al cafè i després colar-lo (per no beure's els trossos) ajudarà a reduir la seva amargor. Sobretot, neteja-les bé abans d'introduir-les en ell.

Minerals addicionals

Deixa dins de la nevera closques d'ou remullades amb suc de llimona i després afegeix la barreja als teus batuts. Aconseguiràs mineralizar-te d'una forma natural.

Millorar la salut dels teus ossos

Les closques d'ou posseeixen grans quantitats de calci. Tan sols has de triturar-les i afegir-les als teus menjars, en sopes, amanides, cremes, etc. No notaràs cap saber diferent i aportaràs més calci als teus ossos.

Enfortir les ungles

Si afegeixes closques d'ou picades en l'esmalt i després et pintes les ungles amb ell, aconseguiràs enfortir-les. És un remei perfecte per a les persones amb problemes de creixement d'ungles.

Combatre la diarrea canina

Si afegeixes closques d'ou triturades en el menjar del teu gos, aconseguiràs que les seves diarrees desapareguin en un sol dia.