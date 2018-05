Cinc perills poc coneguts de mossegar-se les ungles

Mossegar-se les ungles és un dels hàbits més estesos entre la població, especialment en els nens. La onicofàgia, el seu nom científic, sol aparèixer en la infància i perpetuar-se durant tota la vida si no es tracta com cal.

Els motius que porten a una persona a realitzar aquesta pràctica són molt diversos, encara que en la majoria dels casos està relacionada amb l'estrès. I és que es tracta d'un trastorn emocional i conductual que de vegades pot portar a aquell que el pateix a necessitar ajuda professional.

Tot i que l'estigma més visible de la onicofàgia sigui estètic, aquest problema pot ser perjudicial per a la salut general, i no només per la de les mans. Perquè a més de les infeccions en els dits, mossegar-se les ungles té altres perills no tan coneguts.



Pot provocar danys a les dents

Està demostrat que l'onicofàgia no només afecta les ungles. Aquest hàbit tan perjudicial pot arribar a erosionar l'esmalt de les dents incisives i fins i tot interferir en l'oclusió dental, és a dir, la forma en què les dents superiors i inferiors s'uneixen en tancar la boca.

A més, l'Acadèmia General d'Odontologia (AGD) va concloure en un estudi que les persones que es mosseguen les ungles tenen molt més risc de desenvolupar bruxisme. Un hàbit inconscient que pot desencadenar en la pèrdua de dents, retraïment de les genives o mals de cap i facials.



Altera la mandíbula

Un estudi realitzat a l'Índia i publicat al Journal Of Clinical And Diagnostic Research (2015) estableix una relació entre mossegar-se les ungles i les alteracions en l'articulació temporomandibular (ATM). Els problemes en aquesta articulació poden provocar dolor a la cara i el coll, limitació dels moviments de la mandíbula o sorolls articulars.



Problemes a les genives

Però aquest nom no només afecta les peces dentals. En mossegar les ungles petits trossos de les mateixes es poden clavar a les genives o quedar-se entre les dents. Això, sumat als bacteris que passen dels dits a la boca, pot donen lloc a la inflamació de les genives (gingivitis), com ja va confirmar una investigació. En els casos més greus, si aquesta inflamació no és tractada es corre el risc de patir una periodontitis.



Berrugues causades pel virus del papil·loma

Les berrugues periunguials, les que apareixen al voltant i sota les ungles, estan causades pel virus del papil·loma humà i són molt comuns en les persones que es mosseguen les ungles. I són aquests hàbits onicofágicos els mateixos que faciliten que aquestes berrugues es propaguin més fàcilment a la boca.



Infeccions intestinals

La onicofàgia propicia l'aparició de paràsits intestinals. Aquest trastorn afecta especialment els nens, encara que això ni significa que els adults es lliurin. Les substàncies tòxiques i els gèrmens que s'acumulen a les ungles al llarg del dia passen al sistema digestiu a través de la boca i troba aquí un ambient apropiat per créixer.