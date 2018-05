Els cinc aliments que hauries de menjar diàriament, segons Harvard

Quan comences una dieta moltes vegades comets l'error de centrar-te únicament en la pèrdua de pes. Però per portar una vida sana i mantenir la línia és millor deixar de banda els règims dràstics i centrar-te més en uns aliments que es defineixen per la seva riquesa en nutrients essencials, com vitamines, minerals o antioxidants de tota mena. Gràcies a això han de tenir un protagonisme en la cistella de la compra.

Però d'aquesta llista de 'superaliments' n'hi ha alguns que estan per sobre d'altres i que són imprescindibles en la dieta. Vols saber quins hauries consumir diàriament? Teresa Fung, professora adjunta del departament de nutrició de l'Escola de Salut Pública de Harvard T.H., té la resposta.

El salmó

Aquest peix gras, conegut pel seu brillant color rosa ataronjat, és ric en proteïnes i àcids grassos omega-3, els quals són bons per al cor i el cervell. A més, el salmó t'ajudarà a enfortir els ossos gràcies a la seva vitamina D. Incloure'l en la dieta diària no està a l'abast de tots, però intenta almenys menjar-ne un dia a la setmana per aprofitar els seus beneficis.

Cols de Brussel·les

Aquests petits vegetals en forma de col en miniatura estan plens de nutrients i tenen molt poques calories. Les cols de Brussel·les són riques en vitamines (entre les quals s'inclouen vitamina A, vitamina C o vitamina K), potassi i àcid fòlic. També tenen alts nivells d'antioxidants, substàncies que ajuden a prevenir el dany cel·lular dins del cos.

A molta gent li és difícil menjar les cols de Brussel·les pel seu sabor amarg. Però si no vols canviar-les per un altre vegetal de fulla verda, pots provar a reduir aquest sabor passant-les per la paella amb una mica d'oli d'oliva.

Nabius

Aquestes petites baies de color negre blavós tenen alts nivells d'antioxidants, especialment de vitamina C. A més, els nabius són rics en fibra, vitamina A i tenen molt poques calories. Avui en dia aquestes baies es poden trobar als supermercats durant tot l'any, però si per un casual no estan de temporada pots canviar-les per una altra fruita de color fosc (com ara les cireres).

Nous

Els beneficis de les nous són de sobres coneguts. No obstant això, aquests fruits secs queden moltes vegades relegats a un segon pla pel seu alt nivell calòric. Però aquestes calories de més poden evitar si limites la ingesta de nous a un grapat al dia. D'aquesta manera podràs aprofitar les proteïnes i la vitamina E que ofereixen.

Iogurt natural

Un iogurt natural al dia t'aporta una dosi de probiòtics, bacteris que t'ajuden a mantenir el budell en bon funcionament (molt recomanat si estan prenent algun antibiòtic) i a mantenir una bona salut en general. Aquest aliment és també una gran font de proteïnes, calci, magnesi, vitamina B12 i àcids grassos. A l'hora de triar un iogurt és millor decantar-se pels naturals, ja que la majoria de les marques afegeixen sucres de més en els iogurts de sabors.