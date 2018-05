Blanes, una vila lliure de gluten

Des de fa dos anys el municipi de Blanes és una vila lliure de gluten, és a dir, una localitat que contribueix a donar visibilitat a la celiaquia i a promocionar l'oferta gastronòmica sense gluten.

Es calcula que un 8,5% de la població de Catalunya té problemes amb el gluten; concretament un 1% és celíaca, un 7% és sensible o intolerant amb el gluten, i un 0,5% és alèrgica a aquesta substància, segons una estadística de l'Associació de celíacs de Catalunya.

L'any 2016 va iniciar-se el projecte «Blanes Gluten Free», amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Blanes i l'Associació de Celíacs de Catalunya.

L'objectiu és impulsar accions en benefici de la salut i el benestar dels celíacs i de les persones sensibles o al·lèrgiques al gluten, i promocionar el sector de la restauració i establiments comercials amb oferta gastronòmica especialitzada lliure de gluten i amb garanties per a les persones que no poden consumir gluten. És per aquest motiu que des de l'any 2017 s'estan portant a terme diferents accions per començar a consolidar el projecte «Blanes Gluten Free» al teixit empresarial del municipi, finançades per l'Ajuntament de Blanes i la Diputació de Girona.

Segons apunten des del consistori, l'acollida del projecte per part dels empresaris del municipi, «ha estat molt bona», per això es volen continuar fent accions de promoció, sensibilització i formació per poder consolidar completament les actuacions fetes i implementar-ne de noves. Es tracten d'accions subvencionades pel projecte que no tenen cap cost per l'empresa.

Actualment, el municipi de Blanes té acreditats tres establiments per l'Associació de Celíacs de Catalunya, tenint a nou empreses a punt de tancar el procés d'acreditació aquest 2018 i quasi una quinzena d'empreses més que iniciaran gestions en els propers mesos.