Editen una guia en tretze idiomes per «viatjar sense gluten»

L'Associació de Celíacs i Sensibles al gluten ha editat la guia Viajar sin gluten per facilitar a totes les persones que han de seguir una dieta sense gluten l'organització de les vacances. Incloure l'informe mèdic que acredita la malaltia celíaca o portar sempre provisions són algunes de les recomanacions generals que inclou la guia i que les persones celíaques o sensibles al gluten han de conèixer a l'hora de planificar un viatge.

A més d'aquest tipus de consells, Viajar sin gluten inclou també informació més concreta sobre les opcions sense gluten que es poden trobar en els viatges en avió, en vaixell, tren i fins i tot a la carretera a Espanya. També s'inclou un llistat de les cadenes hoteleres on s'ofereix la dieta sense gluten i altres llocs turístics com parcs temàtics o estacions d'esquí. «Ens hem posat en contacte amb multitud de companyies i hem recopilat tota la informació que ens han proporcionat per facilitar al viatger l'organització de les seves vacances», explica Blanca Esteban, responsable de Seguretat Alimentària de l'Associació de Celíacs i Sensibles al Gluten, qui detalla que l'objectiu d'aquesta publicació és «llançar el missatge que cap celíac es quedi a casa pel simple fet de ser celíac».

En el cas de viatges per Espanya, s'inclou un llistat de tapes, plats i postres sense gluten que es poden trobar en pràcticament qualsevol establiment. I també proporciona informació sobre els plats que es poden consumir en funció del tipus de menjar (mexicà, italià, oriental, hindú, turc, vegetarià, etcètera).