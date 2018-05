Més de la meitat dels celíacs aprova l'atenció dels restaurants

Avuil 27 de maig se celebra el Dia Nacional del Celíac, dia en el qual associacions com la FACE (Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya) aprofiten per reivindicar alguns dels drets i objectius d'aquest col·lectiu, com el diagnòstic precoç, etiquetes segures i preus més baixos. També pretenen promocionar l'oferta gastronòmica sense gluten als restaurants.

El 53,5 % dels comensals celíacs valora positivament l'atenció i les millores dutes a terme pels restaurants i bars per adaptar-se a les seves necessitats. En el cas dels hotels, aquest percentatge s'eleva fins al 67 %, segons una enquesta elaborada per la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya i Unilever Food Solutions.

Aquest estudi, que ha comptat amb una mostra de 650 celíacs i els seus familiars de les 17 comunitats autònomes d'Espanya, també recull, però, que el 82% dels pacients amb celiaquia admet que té dificultats per trobar un restaurant que elabori plats sense gluten. A més, el 56 % dels comensals que no poden consumir aliments amb gluten surt en molt poques ocasions a menjar en un restaurant.

En aquest sentit, les dades de consum fora de la llar que detalla l'enquesta indiquen que un 85,5% de les persones que pateixen celiaquia no se senten segures quan mengen fora de casa, cosa que ratifica que el 68,3% afirma que la seva vida social s'ha vist limitada des de que li van diagnosticar la malaltia.

Per als celíacs, el pa, les postres, la pasta i les pizzes sense gluten són els aliments més difícils de trobar quan van a menjar en un restaurant.

Entre els hàbits de consum fora de casa, l'enquesta revela que un 74,2% dels celíacs reserva amb antelació per assegurar-se que el local al qual acudirà serveix plats sense gluten.

Les raons per les quals les persones amb celiaquia no van més als restaurants són, a més de la por a la contaminació (52%), la poca varietat i creativitat de la carta (26,8%) i l'escassa informació (18,2%). De fet, més de la meitat dels enquestats ha patit símptomes relacionats amb la ingesta de gluten després de menjar en un restaurant.



La contaminació creuada

Valorant els resultats d'aquest estudi, el president de la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya, Jon Zabala Bezares, reclama que la seguretat alimentària del col·lectiu celíac «continua sent primordial per assegurar que qualsevol persona que mengi fora de casa ho faci tranquil·lament». «És imprescidible que els establiments que decideixin oferir menús ho facin després de formar-se en matèries tan importants com la contaminació creuada i la correcta dieta sense gluten», critica Zabala.

Per la seva banda, la directora de negoci d'Unilever Food Solutions a Espanya, Àngels Solans, recorda que la seva companyia ha ajudat a més de 3.000 restaurants de tot Espanya perquè «puguin atendre als seus comensals celíacs de la forma més adequada, evitant la contaminació creuada tant a la cuina com en el menjador».

Sota el nom «Aules Hoteleres», Unilever Food Solutions compta a més amb un programa de formació que dóna les claus perquè els professionals de la restauració hotelera puguin, a més, oferir receptes creatives i informar els seus clients sobre els plats lliures de gluten que tenen en les seves cartes de la forma més òptima possible.