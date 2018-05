Plats totalment aptes per a celíacs al restaurant Trattoria de Girona

Tot i la proliferació de restaurants amb el cartell «sense gluten», són pocs els que ofereixen un menú totalment apte per a celíacs. «Hi ha molt de desconeixement en el sector de la restauració perquè no es tracta només d'utilitzar productes aptes per a celíacs, sinó que aquests no poden ser manipulats amb un ganivet que anteriorment ha tocat altres productes», explica Judit Ezquioga, propietària del restaurant Trattoria de la ciutat de Girona, un dels pocs establiments de la província que ofereix una carta 100% apta per a celíacs.

Concretament, va ser la poca oferta gironina el que va impulsar Ezquioga, juntament amb la seva parella en Jordi Rabaseda, a constituir, primer, la fleca Bye Bye Blat, situada a la plaça Salvador Espriu de Girona.

«Fa quatre anys em van detectar que era celíaca. Buscant llocs on poder comprar productes per a celíacs, vaig veure que n'existien molt pocs. Així que se'm va encendre la bombeta de constituir una fleca, amb l'ajuda de la meva parella», explica Ezquioga.

Més tard, van decidir anar més enllà i crear el restaurant Trattoria, situat al carrer de la rutlla número 6. «Vam detectar entre els nostres clients que existia certa por per part dels intolerants a sortir a dinar o sopar a fora», apunta.

Fa gairebé dos anys que el restaurant es va posar en marxa i per ell hi han passat centenars de clients que han anat a degustar els seus saborosos plats, que van des de pizzes i pastes fins a amanides i tapes. Tot i que la cuina del Restaurant Trattoria està enfocada als celíacs, són plats aptes per a tothom.