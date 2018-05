Suprimir el gluten de la dieta sense diagnòstic dificulta la celiaquia

La Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SPED) insisteix que suprimir el gluten de la dieta sense haver rebut un diagnòstic de celiaquia per part d'un especialista és un error per un doble motiu. «Perquè pot causar efectes secundaris en l'organisme de les persones sanes i també pot contribuir que hi hagi més casos de difícil diagnòstic, com les formes atípiques d'aquesta malaltia», expliquen.

Les formes típiques de celiaquia es caracteritzen per símptomes digestius típics com diarrea, dolor abdominal, inflor després de dinar, nàusees i vòmits, astènia, anorèxia o pèrdua de pes. Però també hi ha formes atípiques que donen símptomes no digestius com l'anèmia ferropènica crònica, les alteracions menstruals, els avortaments de repetició, els trastorns de la coagulació i, fins i tot, els trastorns psiquiàtrics.

El diagnòstic de les formes típiques s'efectua en detectar la presència d'anticossos de la celiaquia en un nombre elevat i canvis en la biòpsia duodenal, en un període de no més de dos o tres mesos. En canvi, les formes atípiques que donen símptomes més variats, com ara símptomes cutanis, neurològics, de canvis de ritme intestinal i molèsties intestinals poden trigar una mitjana de dos o tres anys en diagnosticar-se. «Un missatge molt important que hem de transmetre a la població és que no es faci una dieta sense gluten sense haver anat abans a un especialista d'aparell digestiu que emeti un diagnòstic precís de la malaltia, ja que aquesta durarà tota la vida i és important que el diagnòstic sigui segur. S'ha convertit en una moda l'eliminació indiscriminada de la dieta del gluten, la qual cosa ens dificulta molt el diagnòstic, perquè llavors no podem avaluar bé els danys. Fins i tot en determinades ocasions hem de tornar a introduir el gluten a la dieta per fer els estudis», destaca el doctor Julio Valle Muñoz, especialista d'Aparell Digestiu del Complex Hospitalari de Toledo i membre de la SEPD.