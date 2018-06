Iniesta i Ramos treuen la llengua a la mort sobtada amb els germans Brugada

La Fundació Brugada, impulsada per la nissaga de cardiòlegs gironins Brugada, ha llançat l'acció solidària 'Pirulate', un projecte de 'Help! Ideas Buenas', que consisteix en una piruleta blava amb forma de cor ideada per recaptar fons en la investigació de les causes de la mort sobtada.

'Treu-li la llengua a la mort sobtada' és el lema d'aquesta iniciativa que ha estat presentada aquest dilluns a la Ciutat del Futbol de la Real Federació Espanyola de Futbol, en un acte conduït per la periodista Olga Viza, i que ha comptat amb la presència de Josep Brugada, president de la Fundació Brugada; el seu germà Ramón i Geòrgia Sarquella Brugada, patrons de la mateixa; i els futbolistes Sergio Ramos i Andrés Iniesta, els qui han volgut mostrar el seu suport a la sensibilització d'aquesta causa com a padrins de la iniciativa.

Tot aquell que vulgui contribuir amb la causa ho podrà fer comprant aquest senzill cor de caramel per tan sols 1 euro i el benefici del qual es destinarà íntegrament a la Fundació Brugada perquè segueixin investigant i donant suport a les famílies afectades per la mort sobtada. La piruleta està a la venda en El Corte Inglés, Juguettos, gasolineres Repsol, supermercats Dia i quioscs de premsa.

Durant la presentació de la iniciativa, el doctor Josep Brugada ha ressaltat que la prevenció és "fonamental". "Amb la simple realització d'un electrocardiograma es poden salvar moltes vides. Hem escrit moltes històries d'esperança i il·lusió per viure i volem seguir fent-ho", ha recordat.

Com ha assenyalat el doctor Ramón Brugada, el 90 per cent del que se sap avui dia sobre la mort sobtada no es coneixia el 1992, l'any dels Jocs de Barcelona". "La investigació ha permès descobrir centenars de gens associats a la mort sobtada, i s'estan obtenint grans avanços en el diagnòstic i la prevenció gràcies al desenvolupament d'eines de diagnòstic genètic que permeten realitzar estudis en víctimes i familiars d'afectats per la mort sobtada", ha apuntat.

El futbolista de la Selecció Espanyola de Futbol Sergio Ramos ha insistit que "com diuen els doctors, la prevenció és la clau". També ha recordat com el món del futbol s'ha conscienciat en els últims anys amb aquest trastorn. "L'esport és una eina important, tant per prevenir com per servir d'altaveu i conscienciar a la societat", ha manifestat el capità de la Selecció i del Reial Madrid.

Finalment, Andrés Iniesta ha agraït a la Fundació Brugada el "magnífic treball" que està fent. "Salven vides, ajuden a les famílies dels afectats i consciencien a la societat. És un plaure col·laborar amb ells", ha conclòs.