Els beneficis de dormir nu en parella

A l'hora d'anar-nos al llit és el moment de despullar-nos de tot: no solament d'aparcar els quefers o problemes del dia a dia, sinó també l'ocasió ideal per a prescindir del pijama o qualsevol samarreta vella.

Amb l'arribada del bon temps ens animem a treure'ns capes de roba, tant en el carrer com a casa. I és que submergir-se entre els llençols com vam venir al món és un dels grans plaers de la vida perquè recuperem sensibilitat en parts oblidades de la nostra anatomia i a més comporta una sèrie de beneficis per a la salut. Un goig que es multiplica si ho compartixes amb la teva parella.

Millora les relacions amb la teva parella

Si tens un company/a amb qui compartir un llit, dormir nu crea l'escenari perfecte per a un contacte pell amb pell. Ja se sap que el frec fa l'afecte.

El contacte pròxim amb un ser estimat pot augmentar enormement la quantitat d'oxitocina, també coneguda com l'hormona de l'amor, en el nostre cervell. Aquesta hormona és el neurotransmissor que ens ajuda a sentir bons sentiments cap al nostre amor. De manera que dormir nus ens ajudarà a sentir-nos millor amb nosaltres mateixos i amb la nostra parella.

Tindràs més sexe

Dormir de forma regular nus al costat de la nostra parella, ens ajuda a ser més conscients del nostre cos, cosa que augmenta el nostre potencial eròtic i el desig sexual. Les parelles que dormen nues tenen més freqüència en les seves relacions sexuals i major satisfacció. Aquest fet repercuteix en un vincle més fort i afectiu en l'idil·li, amb actituds més relaxades i suaus gràcies a l'oxitocina que s'allibera.

Més fertilitat dels homes

Un estudi de l'Institut Nacional de Salut i Desenvolupament Infantil de la Universitat de Stanford va descobrir que els homes que dormien nus en lloc d'usar calçotets tenien un índex d'ADN danyat en els seus espermatozoides un 25% menor que els homes que sí els usaven.

Després de l'estudi, Allan Pacey, un destacat expert en fertilitat de la Universitat de Sheffield, va dir al New York Times: "Fa temps que sabem que els homes que augmenten la temperatura dels seus testicles, ja sigui per l'exposició a la calor en el treball o per usar roba interior ajustada, tenen pitjor qualitat de semen en comparació dels homes els testicles dels quals són més freds". Sens dubte, un altre benefici de dormir nu en parella, si s'està buscant ampliar la família.

Impulsa el metabolisme

Diversos estudis diferents han demostrat que dormir en un ambient més fresc permet que el cos produeixi grasses saludables que cremen les calories per a ajudar a generar calor corporal.

Dormir en un ambient més càlid no té aquest efecte, per tant, el metabolisme és menys efectiu. Dormir nu, es converteix, aleshores en una de les millors formes de tornar a activar el metabolisme.



Dormir nu a l'estiu ens ajuda a suportar millor les altes temperatures

A l'estiu, dormir sense roba es converteix en algunes zones geogràfiques, en una necessitat per a poder afrontar les altes temperatures, però com hem vist no és l'únic benefici de descansar en cuirs.

Afavoreix la salut

Hi ha certes parts del nostre cos que mai o rares vegades estan a l'aire. Dormir sense res ens ajuda a alliberar-nos d'aquestes peces sempre presents (sobretot roba interior) i a més, ens ajuda a reduir el risc de certes malalties de la pell com, per exemple el peu d'atleta.

Despullar-se a l'hora d'anar a dormir ajuda a reduir el risc de patir diabetis, millora la circulació i redueix la pressió artèrial, factors que tenen una relació directa amb el benestar físic i satisfacció sexual.