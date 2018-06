Sis hàbits que et fan guanyar pes sense que ho sàpigues

Queden escasses setmanes per enfundar-se els banyadors i lluir cos a la piscina o a la platja. Si estàs en plena 'operació biquini' i encara et queden per baixar alguns quilos has de saber que tots cometem certs errors que no ens permeten aprimar-no tant com voldríem.

Descobreix quins hàbits t'estan fent engreixar sense que ho sàpigues:

1. Menjar ràpid

El dia a dia amb prou feines ens deixa temps per menjar tranquils i és molt freqüent que en comptes d'assaborir els aliments, els engolim ràpidament. Aquest és un error fatal, perquè no deixes al teu cervell el temps suficient perquè senti que ja estàs ple, de manera que ingereixes més menjar i per tant, més calories! Si vols aprimar-te, seu a la taula tranquil·lament i gaudeix de cada mos.

2. Menjar distret

Pel mateix motiu, també és un perill menjar veient la televisió, llegint el diari o consultat el teu telèfon mòbil. A més, quan t'assentes a menjar, és millor fer-ho acompanyat, ja sigui per la família o pels teus companys de treball, ja que tindràs més temps i ingeriràs menys aliments.

3. Fer servir plats grans

Un bon truc per menjar menys és no fer servir plats grans. Quan et serveixis fes-ho en un plat petit i si et quedes amb gana, repeteix. La gran majoria de vegades aconseguiràs enganyar al teu cervell, que sentirà que ja has menjat suficient quan vegi que t'has menjat tot el que hi havia al plat.

4. Menjar aliments 'light'

Quan consumeixes aliments 'light' estàs menjant més sa i ingerint menys calories del normal. Però.... de vegades sense adonar-te'n, menges més d'aquell aliment 'light' del que ho faries si no fos el mateix producte en la seva versió menys lleugera.



5. Passar molt de temps assegut



També pots engreixar-te més del compte si passes molt de temps assegut, i no necessàriament descansant. Si treballes assegut, recorda prendre't descansos de cinc minuts cada hora per fer un passeig o no perdis l'oportunitat de moure't més en el teu temps lliure. Una bona idea és anar caminant a la feina o canviar l'ascensor per les escales. Tracta de lluitar contra el sedentarisme!