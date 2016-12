«Esperem que amaini el temporal i que puguem obrir la terrassa per la campanya de Nadal»

Blanes ha estat una de les poblacions gironines amb major afectació pel temporal que ha començat aquesta matinada, sense que hi hagi hagut danys personals. La pitjor part se l'ha emportat el tram del passeig marítim Cortils i Vieta on l'aigua i la sorra ha entrat fins a les terrasses d'algunes dels establiments instal·lades al mateix passeig.

"Esperem que el temporal amaini i que puguem obrir per la campanya de Nadal", ha explicat un propietari afectat que admetia que no els ha agafat per sorpresa perquè ja estaven avisats. Entre els danys materials, hi ha els tendals de plàstic que han quedat malmesos pel fort vent.

Les màquines porten des de primera hora del matí retirant la sorra del passeig mentre es manté la restricció del pas de vianants a aquest tram i també a l'accés de Sa Palomera pel mal onatge. També s'ha tallat la circulació del tram final del carrer Vila de Madrid, al barri Els Pins, perquè ha quedat inundada

El temporal que ha començat aquesta matinada, pels volts de les tres, a Blanes ha estat sobretot de fort onatge i vent, que en alguns moments ha arribat als 90 quilòmetres per hora, segons ha informat Protecció Civil. "Estàvem avisats del temporal de mar i fortes pluges, que al final ha estat sobretot de vent", ha explicat aquest dimarts l'alcalde del municipi, Miquel Lupiáñez, que ha destacat que no hi ha hagut danys personals.

Les principals afectacions s'han concentrat a la zona del front marítim. Al tram del passeig marítim, el Cortils i Vieta, i a Sa Palomera s'ha tallat l'accés de vianants i s'ha acordonat la zona per evitar que els curiosos s'acostin fins a primera línia de mar. Malgrat això, desenes de persones han acudit fins al lloc amb els mòbils i les càmeres en mà per agafar imatges del mar agitat. Al llarg del matí encara hi havia un fort onatge i en alguns moments l'aigua arribava fins a la zona de les terrasses, on les màquines treballaven per enretirar la sorra acumulada. Per altra banda, s'ha limitat la circulació a aquest tram del passeig i només es pot circular per un sol carril. També s'ha tallat el trànsit al tram final del carrer Vila de Madrid, a la zona turística del barri Els Pins, que ha quedat inundable.

Aquesta matinada, els Bombers han hagut de tallar i enretirar una branca de grans dimensions que ha caigut al carrer Menorca Mediterrani, sense causar danys. Segons la Policia Local, no hi ha hagut inundacions d'habitatges ni locals, i s'ha restringit l'accés al pàrquing subterrani de tocar del passeig permetent només entrar als abonats.

Afectacions a les terrasses del passeig

On sí ha entrat l'aigua i ha arribat la sorra ha estat a la zona de terrasses del passeig marítim. Malgrat ser temporada baixa, alguns establiments tenen instal·lades taules protegides amb tendals de plàstic per obrir de dia. És el cas del Sol d'Or de Blanes on aquest matí treballaven per enretirar el que havia quedat malmès i deixar pas a l'aigua del mar que encara arribava de forma puntual. El seu propietari, Manolo García, ha explicat que ja estaven avisats que podia passar i que aquest és el tercer temporal que hi ha aquest hivern. "El d'avui ha estat el més fort", ha assenyalat però res a veure amb els danys importants que van patir el 26 de desembre del 2008. Confien que l'asseguradora cobreixi una part dels desperfectes, sobretot els tendals de plàstic malmesos pel vent i material com ara copes i coberts. Fins dijous no confien poder reobrir la terrassa però esperen poder tenir-ho tot apunt per les reserves que ja tenen fetes per aquests dies de Nadal.

Segons les últimes informacions de Protecció Civil, la previsió és que el fort onatge es mantingui en les pròximes hores però que a partir de les sis el vent ja vagi perdent intensitat, de manera que es podrà reduir el nivell d'alerta.

Pel que fa a la resta de la demarcació, el mal onatge també ha afectat a poblacions com ara l'Escala i Begur –la boia d'aquest municipi ha registrat onades d'uns 7 metres de mitjana amb una punta de 9,8 metres si bé a arran de costa no superen els 5 metres-. I a Sant Feliu de Guíxols, s'han tancat els accessos al camí de ronda.